Rugani ha le idee chiare: "E’ un biennio che studio. Tittia e Brigante?. Due fantini fortissimi"

di Laura Valdesi

SIENA

Capitano della Tartuca Niccolò Rugani, questa stagione ha tenuto un profilo più basso?

"Sapevo di correre due volte, ero già pronto dall’anno scorso. Non avevo da fare tanto. Semmai un ripasso".

Quindi Rugani è già pronto?

"Sì, sì".

Quando è stato confermato capitano, l’autunno scorso, disse che dopo il pensionamento di Violenta da Clodia il cavallo dei sogni per lei è Anda e Bola. Sempre della stessa opinione?

"Sono sempre della medesima idea".

Si prende anche se non ci fosse Benitos?

"Da solo c’è un po’ di difficoltà, in due sicuramente è diverso. Sarebbe un azzardo troppo grosso, soprattutto per chi ha la nemica. Il Palio di Violenta da Clodia ce lo ricordiamo tutti".

Parliamo di fantini: ha detto che degli over 40 gliene piace uno soltanto. Senza fare nomi. Ma subito dopo spiegava che per lei c’è Tittia e poi il mare. Una dichiarazione d’amore.

"Nessuna dichiarazione... Solo le parole di un capitano appena eletto che dovevano coccolare un fantino che aveva passato un momento diverso dal solito".

Resta fermo che c’è un forte apprezzamento per il sardo tedesco.

"Ma sì, per tutti i fantini che hanno vinto gli ultimi Palii".

Vedremo Tittia con il giubbetto di Castelvecchio? Oppure Brigante? Con un primo cavallo, naturalmente...

"Sono due fantini fortissimi, solo avere la possibilità di montarli entrambi è tanto. Chiaro che sono nomi che vanno a cercare un soggetto buono, non puoi ambire ad un fantinissimo se non hai il cavallo. Comunque, se c’è il cavallo la Tartuca il fantino ce l’ha, non deve aspettare niente".

E’ stata una stagione di corse che non ha consentito troppo ai fantini di mettersi in mostra: qualcosa di interessante comunque l’ha notato?

"Ho dei punti di riferimento importanti, sono serenissimo. Anche se dovessi fare un Palio diverso da quello che spero, a seconda del cavallo sceglierò quello che reputo essere il fantino giusto".

Insomma, Rugani ha le idee chiare.

"Sono due anni che studio".

Che ingredienti servono per vincere il palio delle quattro verdi? A volte la Tartuca è risultata vittoriosa...

"Guardo altre cose nel Palio. Per essere protagonista, ripeto, serve il cavallo. La Tartuca ha tanta voglia di vincere ed è esigente. Ai miei contradaioli piacciono le cose fatte bene, non amano la trippa e il polmoncino. Siamo la Contrada che negli ultimi sei anni ha corso meno Carriere in assoluto, la Chiocciola quella che è stata invece più presente sul tufo".

C’è chi dice che questo Palio potrebbe mostrare schieramenti meno netti, vedi Scompiglio che potrebbe andare nel Bruco.

"Se sarà così per il fantino risulterà abbastanza nuovo correre senza avversaria. E vorrà dire che crescendo ha messo giudizio".

Torniamo agli schieramenti.

"Io ragiono con tutte le Contrade, è più una cosa di fantini che possono montare in alcune e in altre magari no. Le Contrade dialogano tutte".

Alla luce delle sanzioni 2024 come si fa ad esprimere, per così dire, la rivalità?

"Il mio obiettivo è vincere con l’avversaria in Campo, si dovrà preoccupare qualcun altro".

La Tartuca potrebbe anche fare un Palio contro?

"Diciamo che è pronta a fare un Palio di forte attenzione ma sarebbe l’ennesima volta. Mi piacerebbe un altro tipo dove magari l’attenzione la devono mettere altri".

Capitano Rugani, si parla tanto anche di possibili debuttanti per quanto riguarda i fantini.

"La Tartuca non monta un debuttante. Posso dire questo".

C’è una cabala, un segno che legge nella Carriera?

"No, proprio no".

Cosa chiederà al fantino che indosserà il suo giubbetto?

"Di onorarlo e di fare il massimo".

Tempesta può tornare in Castelvecchio?

"Si, può tornare".

Favorevole ad indicare ai veterinari eventuali cavalli da escludere dalla lista della previsita?

"Ognuno si deve prendere le proprie responsabilità. Nel senso che non devono essere i capitani a segnalare ma i veterinari a mettere a disposizione chi se lo merita. Un cavallo che può sembrare ora ’inutile’ può diventare improvvisamente utile. E poi magari si tratta dell’unico soggetto con cui un giovane si fa vedere la notte... perché toglierlo in questa prima fase...".