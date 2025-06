Omaggio a San Bernardino. Al Museo Diocesano tesori d’arte in esposizione

"Tre perle, tre tesori d’arte vengono restituiti oggi alla comunità senese e non senese". Così don Enrico Grassini, direttore dell’Ufficio Beni culturali ecclesiastici dell’Arcidiocesi di Siena, ha presentato ieri la mostra ’Nel Suo nome: San Bernardino da Siena. Annunciatore e testimone della Carità’ allestita al Museo Diocesano nell’Oratorio di San Bernardino. Si tratta di un percorso approfondito e originale sulla figura del santo e rientra nel progetto nazionale ’Nel Tuo nome l’arte parla di comunità’, promosso dall’Ufficio Nazionale per i beni ecclesiastici della Cei per il Giubileo 2025.

L’esposizione, aperta fino al 2 novembre, è stata ideata e curata dall’Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici dell’Arcidiocesi con il supporto di Opera Laboratori e dell’Opera della Metropolitana di Siena, grazie al sostegno dell’8xmille alla Chiesa Cattolica.

Presenti all’inaugurazione, il cardinale Augusto Paolo Lojudice, don Grassini, don Renato Rotellini dell’Opera del Duomo, Stefano Di Bello di Opera Laboratori, lo storico dell’arte Alessandro Bagnoli, i curatori della mostra Riccardo Cacopardo e Federico Nasti, infine Barbara Tavolari e Maria Cammelli della Fondazione Musei Senesi (del cui circuito il Museo diocesano fa parte). La mostra è un’occasione unica per riscoprire la portata spirituale, culturale e artistica di San Bernardino. Cuore dell’esposizione è la presentazione, per la prima volta al pubblico, di opere inedite. Tra queste, spicca un prezioso Crocifisso ligneo recentemente restaurato e attribuito ad Alberto di Betto d’Assisi. Il crocifisso sarebbe quello utilizzato da San Bernardino durante le sue prediche. Un’immagine dell’opera appare nella tavola di Sano di Pietro che raffigura il santo mentre predica in piazza San Francesco, con accanto l’oggetto sacro. In mostra anche la Tavola con il trigramma ’IHS’, simbolo distintivo della predicazione del santo, una tela di Bernardino Mei che raffigura la Processione delle reliquie in Piazza del Campo e il Reliquiario del coltello e dei precordi, opera di un argentiere senese del XVIII secolo. In esposizione anche un’accurata selezione di documenti d’archivio, tra cui una rara lettera autografa del santo indirizzata a una religiosa senese del XV secolo. Completano il percorso due volumi a stampa del XVIII e del XX secolo.

Cristina Belvedere