Chiude il campino di San Prospero. Bus turistici in attracchi alternativi

Siena
CronacaChiude il campino di San Prospero. Bus turistici in attracchi alternativi
6 set 2025
PAOLA TOMASSONI
Cronaca
Dalle 6 di lunedì prossimo fino alle 18 di venerdì 12 settembre, o comunque fino al termine anticipato dei...

Dalle 6 di lunedì prossimo fino alle 18 di venerdì 12 settembre, o comunque fino al termine anticipato dei lavori, l’area interna dell’ex Campino di San Prospero in viale Vittorio Veneto sarà chiusa al transito e alla sosta. Lo stabilisce un’ordinanza della Polizia Locale, che vieta l’accesso a tutti i veicoli, eccetto quelli autorizzati impegnati nel cantiere. L’intervento in questione, che la prossima settimana interesserà le rampe di ingresso e uscita del parcheggio, renderà temporaneamente inagibile l’area di sosta, con particolare impatto sui bus turistici che solitamente utilizzano lo spazio per le operazioni di salita e discesa dei passeggeri. Per la durata della chiusura, dunque, tali operazioni potranno svolgersi nelle aree alternative individuate: piazza Giovanni Amendola, piazzale Marcello Biringucci (Porta San Marco), sovrappasso di strada di Pescaia e sul lato destro di viale Vittorio Veneto, tra i civici 47/A e 53. La gestione degli attracchi e il coordinamento delle operazioni saranno curati da Sigerico, con la presenza di personale autorizzato a terra.

Nel frattempo si è chiuso anticipatamente rispetto ai tempi previsti il cantiere relativo alla ripavimentazione di via Fiorentina. Dalle 18.30 di ieri è stato ripristinato il transito veicolare a doppio senso di circolazione nel tratto di strada interessato dai lavori (tra le intersezioni con via Quinto Settano e viale Achille Sclavo), riattivando il semaforo all’intersezione con via Quinto Settano. Sempre in via Fiorentina, resta da eseguire un ulteriore intervento, fra lunedì e martedì, per il quale sarà necessario istituire il senso unico alternato nel tratto fra i civici 43 e 61.

Sicurezza urbanaTrasporti