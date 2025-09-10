Elisabetta Durante: "Ricette della mia Siena"

Da Siena alle vette alpine passando per i social. Con quasi centomila follower su Instagram, Elisabetta Durante – per tutti online "dolcegiuridica" – è diventata un punto di riferimento tra viaggi e cucina. Contradaiola della Chiocciola e già vincitrice dell’Italy Ambassador Award nelle categorie viaggi e cibo e vino, si prepara ora a un nuovo traguardo: il 27 ottobre uscirà in tutte le librerie il suo secondo libro "Alta quota, alta idratazione. Storie di impasti che sfiorano le vette", che sarà presentato per la prima volta a Siena prima di un tour in altre città italiane.

"Nel 2022 ho vinto il premio come Miglior Travel Expert Ambassador d’Italia. Le categorie erano divise in base ai follower ed io, che allora ero sotto i 50mila, vinsi contro tutti gli altri contendenti - racconta Durante -. Da quel momento ho continuato l’attività sui social, specializzandomi ancora di più nel settore travel. Sono partita dalla cucina e dalle ricette, ma oggi collaboro molto anche con realtà all’estero: Islanda, Lapponia, Norvegia. Il lato travel è cresciuto tantissimo ed è diventato una delle attività principali, accanto alle ricette che rimangono centrali". Ed il nuovo libro punta proprio a consacrare l’unione fra queste due anime distinte e complementari.

"Il primo libro, uscito nel 2020, era una sorta di autobiografia con ricette: ogni piatto era legato a un territorio e a un’azienda, un’idea nata dopo la ripartenza post-Covid - spiega Durante -. Questo nuovo libro è invece molto più orientato al viaggio, in particolare alla montagna, che ho riscoperto proprio dopo il Covid. Però la mia base è Siena, e infatti nel nuovo libro ho dedicato un capitolo alla città inserendo la ricetta del pan co’ santi, che fuori Siena non è per niente conosciuto". Il volume è già disponibile in preordine, ma l’uscita ufficiale in tutte le librerie sarà il 27 ottobre. La prima presentazione del libro sarà a Siena, a cui ne seguiranno altre.

"Sono molto contenta: questo libro lo avevo in mente da tempo, inizialmente solo di ricette, ma poi l’idea si è trasformata - rivela Durante -. Da novembre ho iniziato a scriverlo di getto e non mi sono più fermata. Spero che chi lo leggerà possa percepirà la passione che ci ho messo. Sono fiera del risultato finale".

Eleonora Rosi