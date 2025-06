Travestimenti improbabili, drappelloni ‘finti’, fantini lestofanti, cavalli dal nome inventato. Un nuovo avvincente viaggio tra racconti sconosciuti, aneddoti curiosi ed esperienze vissute, alla scoperta di fantini leggendari, personaggi di una Siena che fu, rivalità tra contrade e retroscena di intrighi, passioni in bilico fra mito e realtà. Sta per sbarcare in edicola e nelle librerie, la seconda edizione di ‘Chiacchiericci-Storie di Palio tra verità e leggende’, quaderno di ‘Tufo al Cuore’, edito da Il Leccio, con protagonista il lato più inedito e autentico della secolare tradizione senese. Come nel primo volume, che ha riscosso un gran successo, trenta autori, coordinati dal direttore di ’Tufo al Cuore’, Alessandro Pagliai, hanno scritto altrettanti avvincenti racconti: un immaginario passaggio di testimone, nel solco della storia, tra frasi sussurrate, segrti, imbrogli e misteri. Tra ‘Chiacchiericci’: il primo volume ha rappresentato la novità editoriale di primavera, tanto che è andato esaurito in pochi giorni. "Siamo andati in ristampa dopo una settimana – spiega l’editore, Riccardo Cerpi –, segno che la pubblicazione è piaciuta particolarmente. I lettori ne hanno apprezzato l’originalità, rappresentando qualcosa di diverso nell’editoria del Palio. Sulla scia di questo abbiamo quindi deciso di dare al volume un seguito". "Se già mettere insieme trenta autori mi era sembrata una incredibile impresa, riuscire a coordinarne sessanta è stata ‘follia’ – aggiunge Pagliai –. Ne sono contentissimo. E sono contento anche del fatto che il quaderno, tra storie leggere e altre impegnative, scritte con stili e background diversi, sia piaciuto". L’uscita di ‘Chiacchiericci 2’ è fissata per mercoledì prossimo, 25 giugno, anticipata dalla presentazione che si svolgerà martedì, alle 18,30, Caffè 19zero3 in piazza del Mercato, a Siena. Tutti gli appassionati di Palio, e non solo, sono invitati a partecipare.

Angela Gorellini