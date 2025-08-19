Dondoli, il docu-film sbarca su Prime Video

La vita e le passioni del maestro gelatiere Sergio Dondoli finiscono sugli schermi di tutto il mondo, raccontando un’eccellenza del made in Italy: debutta infatti oggi su Prime Video e AppleTv ’Sergio Dondoli’s Happy Life’, il documentario di 84 minuti incentrato sulla storia del pluripremiato artigiano del gusto di San Gimignano, già vicepresidente della Coppa del Mondo di gelateria. Il regista Jay Arnold racconta la figura di Dondoli dal primo incontro nel luglio 2023, durante una delle sue "gelato class", a cui il cineasta partecipò.

Il documentario illustra la vita e il lavoro, la genesi e l’evoluzione di uno tra i gelatieri più celebrati al mondo, ripercorrendo le tappe di una carriera iniziata con l’apertura del punto vendita in piazza della Cisterna a San Gimignano (aprile 1992) e proseguita con riconoscimenti internazionali, incontri con capi di Stato e di governo, premi Oscar e Nobel, personalità del campo dello spettacolo e della cultura. In agosto con il cono o la coppetta in mano sono passati il re saudita Salman bin Abdulaziz Al Saud e la regina Beatrice d’Olanda. "Stare davanti alla macchina da presa – spiega Dondoli – è stato faticoso ed emozionante. Alla proiezione a New York con mio figlio Stefano ci siamo davvero commossi". Il documentario ha conquistato ben 5 riconoscimenti, tra cui il Best FeatureDocumentary all’East Village New York Film Festival 2025, Best Documentary al Red Movie Awards 2025, così come premi ai Los Angeles Film Awards 2024 e al World Film Festival di Cannes (Best Food Film e Best BiographicalFeature Film). Nel laboratorio di famiglia si è fatto spazio al figlio Stefano, responsabile della produzione. La figlia Sara e il compagno Davide mandano invece avanti la gelateria con una serie di gusti particolarim come ’Michelle’ (cantucci allo zafferano, mandorle di Avola e miele, con un tocco di scorza di arancia amara) dedicato a Michelle Obama.

Rom.Fran.