Ciak da Rompicollo, poi le riprese di Tittia

Il primo ciak del documentario che andrà sul canale dedicato Rai, che mette al centro la vita dei fantini dietro le quinte, è stato dato ieri nella casa di Rosanna Bonelli, per tutti Rompicollo. Un concentrato di racconti e ricordi che restituiscono l’atmosfera del Palio. E di una vita dove i cavalli sono sempre stati al centro. Ha affascinato il regista Maurizio Sciarra (nella foto al Ceppo) che poi ha puntato dritto sulla scuderia di Tittia che è stato ripreso mentre caricava i cavalli per la previsita. E poi quando sono arrivati al Ceppo. Il regista ha parlato anche con il veterinario comunale Carlo Alberto Minniti che gli ha spiegato come avvengono le visite. Ha suscitato curiosità l’arrivo della troupe al seguito di Tittia, che era insieme a Massimo Donatini e a Stefano Piras. Sono state riprese varie fasi. Per quanto riguarda il Palio del 2 luglio le immagini saranno fornite alla produzione dal Consorzio per la tutela del Palio. Per le altre riprese, invece, quelle che costituiranno il filo conduttore del racconto, si dovrà attendere settembre quando le fasi della preparazione e dei contatti, degli incontri e delle strategie paliesche, dopo l’Assunta saranno terminati. Entro dicembre si conta di fornire il film a "Rai Documentari" che poi lo programmerà.