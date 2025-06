Tittia & il ’bomba libera tutti’: "Siamo in tanti affamati di vittoria. Compro il terzo cellulare per Gotti"

di Laura Valdesi

SIENA

Tittia, iniziamo dalle cose ’leggere’: niente Nutella nella dieta giusto?

"No! Bandita. La adoro ma ti garantisco che non l’ho più toccata da Natale. Zero Nutella".

Mamma e babbo hanno fatto qualche raccomandazione da genitori....

"Li sento spesso, loro credono talmente tanto in me che qualsiasi cosa faccio va bene. Dicono semmai di vivermela tranquilla, visto che sono sempre a 1000. Ma ho sempre tutto il loro appoggio. Mamma semmai mi ha raccomandato di non lavorare troppo, verrà di luglio a vedermi".

Quando debuttasti nel Nicchio , oltre 20 anni fa, l’allora capitano Fabio Giustarini disse a La Nazione: "E’ un ragazzo freddo, veramente con i piedi per terra, che ha voglia di arrivare perché si è posto degli obiettivi". Sempre così?

"Ho avuto la fortuna di conoscere Fabio che ancora oggi mi fa da secondo padre e mi ha trasmesso tanto su come comportarsi in questo ambiente e non solo. Umiltà in primis. Ma la mia voglia di raggiungere gli obiettivi è identica, questo ciò che sento dentro".

Bastiano dice che essendoci solo due coppie di rivali le sei senza avversaria detteranno legge, anche sui cavalli.

"Potrebbe essere. Poi ognuno hai i suoi tornaconti, a questo giro non lo so chi la fa da padrone. Anche chi non ha rivale può avere le stesse esigenze di chi ce l’ha".

Lo schieramento di Scompiglio e Gingillo, sempre Bastiano dixit, potrebbe essere più potente?

"La differenza la fanno i rapporti, il modo di lavorare da anni. Siamo tutti molto affamati, chi per età, chi perché giovane e magari vuole affermarsi, chi per consolidare la sua posizione, chi per carattere. Quando è così potrebbe essere bomba libera tutti".

Bastiano da Tittia si attende una "reazione rabbiosa" dopo l’ultima stagione.

"Ti dico la verità. Sono sereno. Conosco le mie qualità: cercherò di metterlo a frutto. Non posso dare ragione in tutto a Silvano, sennò..."

Scompiglio nell’Istrice: non l’ha escluso il fantino, neppure la Contrada.

"Jonatan è uno che ha sempre detto le cose come stanno. Se l’ha affermato vuol dire che la possibilità c’è".

Non dispiace un po’ a Tittia visto l’ottimo rapporto?

"Ci sono dieci Contrade".

Scompiglio ha la stessa percentuale di possibilità in Camollia che Tittia ha nel Bruco?

"Con il capitano del Bruco c’è un rapporto che viene da lontano. Dipende dal lotto dei cavalli. La vedo una strada possibile per me. Forse una percentuale un pochino più alta la mia nel Bruco".

Qualche dirigenza dopo l’estrazione ti ha sorpreso? Deluso?

"Sale un po’ di agitazione, magari. Forse anche per colpa mia, la voglia di rivincere è tanta, uno è molto più aperto. Poche garanzie. Ma niente di particolare".

Non hai dato cavalli.

"No"

Il capitano della Tartuca Niccolò Rugani ha definito Tittia e Brigante due fantinissimi: strada aperta?

"Spalancata. Una Contrada che fa un bel palio durante l’inverno. Bravi".

Però tutti dicono che Tittia è nell’Oca.

"L’anno scorso purtroppo non è venuta, la volontà di rifarsi da parte loro e da parte mia esiste. Se c’è l’occasione giusta è una bella Contrada".

La Selva è la tua ’famiglia’.

"Causarano ha mantenuto le porte spalancate, mi trovo molto bene. Tutto top, stalla top".

Rimonteresti Tale e quale con cui hai vinto nel 2019?

"Penso che sono passati un po’ di anni, mi piace riguardare tutti i cavalli la mattina della Tratta. Quindi vediamo come ci arriva, ha 13 anni, va osservato bene".

Il capitano del Drago Gotti ha detto che i fantini devono essere velocissimi a chiamare. Quanti cellulari ha Tittia?

"Due telefoni. Compro una scheda e un cellulare stasera, così ho il terzo e lo tengo per lui".

Qualcuno sostiene che potresti riservare una sorpresa?

"Non amo le sorprese, se è piacevole ben venga. Se me lo chiedi nel senso dello schieramento, non cambio".

Cosa ribatti a chi dice ’Giovanni non è tanto lucido’

"Che guardi la televisione il 2 sera, se ne riparla il 3 mattina".

In questi giorni Ilaria quando ti ha detto ’Giovanni, non ti sopporto più’.

"Macchè! E’ una macchina da guerra, mi conosce così bene che mi ha accompagnato in tutto e per tutto. Più di sempre. Donna da esempio, stupenda. Non c’è mai stato un giorno in cui me l’ha detto".

Oggi al Ceppo farai l’attore di un documentario che andrà sulla Rai. Girare film è stato in passato di buon auspicio per te.

"Il regista Sciarra mi ha fatto la proposta, ho accettato molto volentieri . E’ sempre un piacere".

Tittia ha visto i nuovi zucchini? Che ne pensa?

"Molto carini, temevo peggio. Una sicurezza in più. Giusto così. Sono legati dietro, più stabili. In corsa a volte quando si muovono ti toglie un po’ la concentrazione. Meglio quelli nuovi".