Un ’corto’ su Rompicollo al Figari Short Film Fest

Un cortometraggio ispirato alla vicenda di Rosanna Bonelli, ’Rompicollo’, l’unica donna ad aver partecipato al Palio (16 agosto 1957 con il giubbetto dell’Aquila). L’opera, ’Balentìa’, è stata presentata in concorso al Figari International Short Film Fest, rassegna del cinema indipendente a Golfo Aranci. Un film girato in Sardegna, ma produzione e direzione sono poggibonsesi. ’Balentìa’ è infatti la nuova realizzazione di Kahuna Film (fondi della Regione Autonoma della Sardegna e della Fondazione Sardegna Film Commission, in collaborazione con Moonlife e Pagliai Film Group) per la regia di Niccolò Lorini, un’altra promettente firma della scuola valdelsana della settima arte che ha nella casa di produzione Kahuna Film, di Francesco Bruschettini e soci, un riferimento sicuro a Poggibonsi, zona Salceto. "E’ uno dei più importanti festival di cortometraggi in Italia – afferma Bruschettini – ed essere in concorso con una produzione che riesce a coniugare l’ambientazione sarda, Aggius e Tempio Pausania, con la tradizione del Palio, è ancora più emozionante. Continua, con Niccolò Lorini, la nostra missione di far conoscere in tutta Italia i talenti e le opere della nostra zona. Nel 2018 vincemmo il Figari con ‘Cani di razza’ di Riccardo Antonaroli e Matteo Nicoletta".

In 16 minuti, la storia che si sviluppa attraverso i significati della parola che dà il titolo al corto del 2025: un termine, Balentìa, che guarda oltre il coraggio e che assume, in sardo, le accezioni di onore e dignità. Valori da difendere a ogni costo, come emerge da sequenze dove il cavallo è figura primaria. E sullo sfondo la fantina senese, una foto in bianco e nero come omaggio a "Rompicollo", idolatrata dalla giovanissima protagonista, Viola Ciaffia (foto).

Paolo Bartalini