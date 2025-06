Love Film Festival al via. Grande cinema a Perugia

Nel segno dell’amore per la sostenibilità e l’ambiente si è aperta ieri l’undicesima edizione del “Love Film Festival“ ideato e diretto da Daniele Corvi e in programma fino a domenica tra Perugia e Magione. Il cartellone è entrato subito nel vivo con presentazioni, masterclass e proiezioni. E con il primo riconoscimento, andato al libro di Davide Ferrario “L’isola della felicità“ che ha conquistato il Grifone d’oro assegnato da Enel ai contenuti di sostenibilità.

In mattinata il direttore artistico ha convocato un incontro per presentare gli ospiti arrivati a Perugia e lanciare novità e eventi della manifestazione. Al suo fianco, tra gli altri, due giovani attori, Giulia Schiavo (nella foto con Corvi) madrina del festival e orvietana doc, e Giorgio Belli, interpreti del film “Amici per caso“ di Max Nardari proiettato ieri sera. "Per la prima volta – ha detto Corvi – abbiamo come madrina un’attrice umbra in ascesa, legata a un film “Amici per caso“, sostenuto con i fondi della Regione e girato in Umbria. In un momento in cui c’è qualcosa da rivedere e migliorare, auspichiamo la rinascita del cinema in Umbria".

Emozione e orgoglio per Giulia Schiavo: "E’ la mia esperienza come madrina, una sfida nuova e l’occasione per riflettere sul cinema, come arte che unisce nella diversità e arriva al cuore della persone". Presente la regista Andrea Simonella: il tema etico della sostenibilità, ha detto, si sposa bene con un cinema di impegno.

E oggi si prosegue. Alle 16 al cinema Melies anteprima mondiale del documentario in tecnica mista “Fellinesque - L’eterna danza di Fellini“ di Federico Mancuso, ospiti a Perugia Alvaro Vitali, Liana Orfei e il produttore Angelo Jacono. Alle 18 masterclass “Fare l’attrice oggi” con le attrici Astrid Meloni e Isabelle Adriani, alle 20.45 incontro con l’attore Edoardo Pesce, protagonista del film “El Paraìso“ di Enrico Maria Artale.