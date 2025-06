Cinema d’estate Torna l’Arena del Frontone

La lunga estate perugina del cinema sotto le stelle entra davvero nel vivo. Perché domani sera – con la proiezione a ingresso libero del cult “La storia infinita“ – riapre i battenti uno degli appuntamenti storici e più amati della città: l’arena di Frontone Cinema negli splendidi giardini comunali di Borgo XX Giugno dove fino a settembre si vedranno i migliori film della stagione insieme a concerti, lirica e tanti eventi speciali. Per il secondo anno, il cartellone, presentato ieri (foto sopra), è organizzato da “Fronte del cinema“, nato dall’unione tra la Cinegatti dei fratelli Mauro e Mirco Gatti e lo Zenith di Riccardo Bizzarri.

"Abbiamo creato l’Ati nel 2024 – hanno raccontato gli organizzatori – per partecipare a un bando del Comune. Vogliamo creare un patto di collaborazione e di mutuo soccorso tra gli operatori del settore per evitare contrapposizione e contrasti e siamo aperti a tutte le realtà". La collaborazione si estende anche alla programmazione invernale con uno sguardo rivolto già al prossimo anno. "Vorremmo ampliare l’utilizzo dei Giardini del Frontone, anche con incontri e mercatini, ci sono tante potenzialità". Intanto domani si parte, alle 21.30, con “La storia infinita“, fantasy di culto del 1984. "Lo riproponiamo a quasi 40 anni dalla sua uscita nelle sale, perché è il titolo più adatto per un cinema all’aperto a vocazione popolare. E’ un film ricco di significati e letture, per un pubblico molto ampio", Poi si prosegue ogni sera con i successi commerciali della stagione e soprattutto con pellicole di qualità, premiate agli Oscar e nei festival. Si inizia alle 21.30 biglietti a 6 euro, ridotto 5.

Tante le collaborazioni “esterne”, che hanno sempre caratterizzato il palinsesto dell’Arena. L’associazione Metanoia propone “La Corazzata Potemkim“ di Sergej Ėjzenštejn in una versione musicata dal vivo, dal 2 al 6 luglio ci sono i grandi concerti di “L’Umbria che spacca“, La Grande Lirica Umbra presenta le composizioni di Ennio Morricone e si festeggiano i 50 anni di “Profondo Rosso“ con la sonorizzato live di Claudio Simonetti e i Goblin, insieme a Trasimeno Prog. Bella novità, sarà la presenza di Truck food con specialità siciliane e c’è anche l’ingresso dell’arena di “Méliès en plein air“( (articolo a lato) mentre il manifesto originale del “Cinema all’aperto” sarà messo in vendita al miglior offerente, e l’intero ricavato sarà donato alla sezione perugina dell’Associazione Luca Coscioni”. "Il Comune – ha detto come suggello il vicesindaco e assessore alla cultura Marco Pierini – sta definendo gli eventi dal 10 agosto almeno fino a settembre. Intanto il cinema all’aperto del Frontone, che comincia prima e finisce dopo, rappresenta un presidio costante durante l’intera estate e un vero e proprio servizio per chi resta in città".