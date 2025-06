“L’Oggi Fest“ svela la cultura dei giovani tra musica, arte e teatro

Tre giorni di arte, musica e sport, per raccontare due anni di progetti culturali ed educativi che hanno coinvolto ragazze e ragazzi tra i 12 e i 24 anni, valorizzando la periferia come luogo di opportunità: è la prima edizione di “L’oggi Fest“, in programma da venerdl a domenica, tutti i giorni dalle 17, nello spazio culturale “L’Oggi . A place to stay“ a Ponte San Giovanni, in strada dei Loggi 18/d. E’ nato grazie a un progetto ideato e realizzato dalla cooperativa Densa, in partenariato con l’associazione di promozione sociale Menteglocale e il Comune di Perugia, e reso possibile grazie al sostegno di Fondazione Perugia.

Il cartellone proporrà così tante attività che provano a parlare i linguaggi plurali di giovani e giovanissimi, ma anche adulti e bambini. Tutti i giorni sarà possibile visitare una mostra fotografica all’aperto dei volti di ragazzi e ragazze ritratti dal fotografo di moda Andrea Adriani, e consultare la pubblicazione e il podcast realizzati dai e dalle beneficiarie dell’attività.

Venerdì sono previsti laboratori di serigrafia e performance di breakdance e rap battle; sabato alle 17, si terrà la performance teatrale a cura di Vittoria Corallo, e alle 19 il talk con Marvin Trinca, autore del libro “Colpi e leggende. Storia della boxe italiana“, per finire con la musica dei Jakarè. Domenica protagonista lo sport, dal pomeriggio con circuito di pesi, ciclofficina e gimkana bike, boccia inclusiva, yoga e poi, alle 19, il talk tra Alessandro Riccini Ricci, già ideatore del Festival del Calcio, e il portiere Francesco Yimga, giovane talento del Perugia e ponteggiano doc. A chiudere la 3 giorni, la finale del torneo di Fifa sul maxischermo e una proiezione di corti realizzati nei laboratori che si sono tenuti nei mesi scorsi a L’Oggi.