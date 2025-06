Il progetto per l’estate perugina. Si apre l’Arena del Barton Park. Cinema e incontri sotto le stelle

E’ il cinema sotto le stelle, con il super ospite Valerio Mastandrea, ad inaugurare questa sera al Barton Park “Arena Festival“, il nuovo progetto culturale che promette di arricchire e animare l’estate perugina con proiezioni, incontri culturali, musica e spettacoli live fino al 3 agosto.

Si comincia dunque con la settima arte, con il bel cartellone di pellicole e incontri proposto dal PostModernissimo, in “trasferta“ dall’acropoli. L’appuntamento è alle 21 nell’Arena del Barton Park, che funzionerà come un cinema all’aperto immerso nella natura, con posti sdraio e in anfiteatro, un nuovo maxischermo e un allestimento ad hoc che “isola“ la struttura per il pubblico pagante e consente l’apertura contemporanea del parco per i frequentatori abituali.

Il taglio del nastro spetta a un artista molto amato dal pubblico, Valerio Mastandrea, storico amico del PostModernissimo che torna a Perugia per presentare il film “Nonostante“ da lui diretto e interpretato. La singolare storia di un uomo che vaga dentro e fuori un ospedale, divertendosi a interagire con medici, infermieri e pazienti senza però esserne visto di cui l’attore-regista racconterà aneddoti e segreti dopo la proiezione. I biglietti sono in vendita sul sito del PostModernissimo o direttamente stasera alla cassa. Il cinema sotto le stelle del Barton Park andrà avanti ogni sera.

Già questo mese sono previsti altri incontri: giovedì prossimo la regista Caterina Carone presenterà il suo film “I Limoni d’Inverno“ con Christian De Sica, il 20 i Manetti Bros saranno all’Arena con il loro “U.S. Palmese“ e il 25 arriverà Margherita Ferri con il film rivelazione dell’anno, “Il ragazzo dai pantaloni rosa“. Il resto del palinsesto proporrà un programma classico, per tutte le età, anche con grandi film in uscita per chiudere con “Fuori Post“, un ospite a sera dal 21 luglio al 3 agosto.

Oltre al cinema, Mea Concerti proporrà la sezione estiva di Tourné: il 24 giugno lo psichiatra Paolo Crepet con “Il reato di pensare”, il 26 luglio Sabina Guzzanti con lo spettacolo ‘Liberidì Liberidà’ e il 30 luglio la satira politica di Federico Palmaroli con “Le più belle frasi di Osho“. In arrivo anche il format “Balearico experience“ il 21 giugno, Candlelight, un concerto sotto le stelle a lume di candela il 24 luglio e il 31 Serse Cosmi con il suo spettacolo teatrale “Solo Coppi temo“.

Sofia Coletti