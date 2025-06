Una menzione per il collettivo ’Lirismo Sciatto’

Festeggia il collettivo indipendente spezzino Lirismo Sciatto (nella foto) che, con il cortometraggio ‘Savana’, ha ottenuto la menzione speciale nella sezione ‘Oltre il reale’ alla 41ª edizione dell’Asolo Art Film Festival, uno dei più storici e prestigiosi festival italiani dedicati al cinema d’arte e di ricerca. Un progetto che è nato e ha preso forma alla Spezia, a conferma del fermento creativo che continua a emergere dal nostro territorio, spesso lontano dai grandi centri di produzione ma capace di farsi spazio nel panorama del cinema sperimentale. Il film, prodotto e realizzato da Lirismo Sciatto, si distingue per la sua ricerca visiva radicale e per un linguaggio cinematografico non convenzionale, che si allontana dalla narrazione lineare per abbracciare una forma più libera, poetica e ambigua. Tra le motivazioni, il direttore artistico del festival Piero Degiovanni ha precisato: "’Savana’ è un significativo esempio di cinema post-neorealista, in quanto si sviluppa per quadri allegorici ripetitivi e circolari come ruote (riferimento simbolico che attraversa tutto il film) e induce a pensare la vita come una continua lotta contro l’instabilità esistenziale, la precarietà che spinge all’illegalità, l’arrangiarsi cercando un equilibrio perennemente instabile, fino all’atto estremo dell’omicidio quale forma di autodifesa". E mentre il viaggio di ‘Savana’ non si ferma perché nuove proiezioni e partecipazioni a festival sono già in programma, sono soddisfatti i protagonisti. "Questo riconoscimento rappresenta per noi una celebrazione del lavoro collettivo, della libertà espressiva e del coraggio di percorrere strade poco battute".

marco magi