Vini in vetrina in corso Cavour ’Liguria da bere’ si consolida. Duecento etichette da provare

Liguria da bere è uno degli eventi maggiormente consolidati e seguiti dell’estate spezzina, nonché uno dei principali momenti di promozione del settore vitivinicolo poiché mette a diretto contatto produttori e consumatori. Torna la rassegna dei vini liguri Doc e Igt, giunta alla XVIII edizione, che porta in degustazione le oltre 200 etichette dei produttori liguri e animerà corso Cavour da venerdì 27 a domenica 29 giugno. Protagonisti i vini, la terra da cui nascono e i produttori delle otto doc liguri: ‘Cinque Terre e Cinque Terre Sciacchetrà’, ‘Colli di Luni’, ‘Colline di Levanto’, ‘Golfo del Tigullio - Portofino’, ‘Ormeasco di Pornassio’, ‘Riviera Ligure di Ponente’, ‘Rossese di Dolceacqua’, ‘Val Polcevera’; le 4 Igt liguri ‘Colline del Genovesato’, ‘Colline Savonesi’, ‘Liguria di Levante’, ‘Terrazze dell’Imperiese’.

La rassegna è organizzata dall’Azienda speciale ‘Riviere di Liguria’ della Camera di Commercio e dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria in collaborazione con il Comune della Spezia, patrocinatore dell’evento insieme a Regione Liguria, con la partecipazione dell’associazione Tuttifrutti e con il supporto degli studenti del Ciofs-Fp nello stand istituzionale. Come ormai consuetudine, i commercianti del centro storico aderiscono ad ‘Adotta una cantina’ e tornano anche i premi ai migliori produttori liguri presenti. Focus, come lo scorso anno, sui vini naturali liguri e toscani realizzati con metodi di produzione più tradizionali. "Oggi il settore cresce nel numero degli operatori – commenta Davide Mazzola vicepresidente vicario della Camera di Commercio Riviere di Liguria – ma non significa ci sia un aumento del fatturato, anzi ci sono difficoltà all’orizzonte, come per esempio la questione dei dazi. Per questo è ancora più importante valorizzare le nostre eccellenze enogastronomiche". A Liguria da Bere saranno presenti in anteprima, con un unico stand, le tre ‘Strade’ dei prodotti che si stanno costituendo sul territorio del Gal Provincia della Spezia, per promuoverne le eccellenze: "Tre territori che valorizzano le proprie realtà tramite le produzioni", sottolinea il segretario generale della Camera di Commercio Marco Casarino . "Liguria da Bere è diventato un momento fondamentale dell’estate spezzina", dichiara l’assessore Alberto Giarelli, mentre il sindaco Pierluigi Peracchini: "È un’occasione strategica per promuovere e rilanciare il nostro territorio". E conclude Ilario Agata, direttore dell’Azienda speciale della Camera di commercio: "Attraverso i momenti di approfondimento, show-cooking e di degustazione guidata abbiamo la possibilità di dare degli strumenti al pubblico a vantaggio del grande lavoro che fanno i nostri produttori".

Marco Magi