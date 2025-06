Spazio alle esplorazioni sonore. La rassegna ’Musiche possibili’ propone un focus sul Novecento

’Musiche possibili’, la rassegna del conservatorio ’Puccini’ della Spezia con la direzione artistica della professoressa Francesca Costa, mostra il suo lato più sperimentale. Il nuovo appuntamento con la kermesse che offre concerti a cura degli allievi e dei professori dell’istituto diretto dal maestro Giuseppe Bruno, tutti a ingresso gratuito, dà appuntamento, questo pomeriggio alle 17.30, negli spazi del Centro d’arte moderna e contemporanea di piazza Cesare Battisti, a "Fracture#1: live electronics – Esplorazioni sonore in tempo reale". Un focus sulla musica del Novecento e sulla sua influenza e il suo ruolo nella creazione di quella odierna, anticipazione per il pubblico spezzino di un progetto che si svilupperà nei prossimi anni, mettendo in primo piano questo obiettivo.

Il programma intreccia brani di repertorio con composizioni originali, anche risalenti agli anni più recenti, evidenziando come il linguaggio musicale contemporaneo si nutra delle fondamenta poste dal secolo scorso per sviluppare nuove possibilità espressive. Ed ecco che gli strumenti vengono utilizzati in un modo che si discosta da quello tradizionale e iniziano a dialogare con l’elettronica live, esplorando timbri, spazialità e processi sonori in tempo reale. Non sarà, quindi, un’esibizione canonica, in cui lo spettatore fruisce dell’ascolto, ma piuttosto il pubblico sarà chiamato ad attivarsi durante (ma anche dopo) l’esecuzione delle partiture, confrontando memoria del passato e urgenze del presente: un incontro che porta a un’analisi di quello che sarà il futuro sonoro, un fluire in continua evoluzione.

Questo il programma, con l’esibizione degli allievi del Puccini: Reich ’Pendulum Music’ (1968) con Marco Barbieri, Riccardo Cimino, Graziano Serafini, Erica Vincenti, Thomas De Santi; Casti ’Des Espaces Autres’ (2022, rev. 2025) con Samuele Tricarico, Raffaello Ciupi, Marco Barbieri, Graziano Serafini; Stockhausen ’Solo’ (1966) Giuseppe Fusco, Erica Vincenti, Thomas De Santi; Jodlowski 24 ’Loops’ (2006) allievi della classe di percussioni del M° Elio Marchesini: Federico Merani, Giorgio Avallone, Andrea Antonelli; Nicoli ’Essiccatoio’ (2016) Andrea Nicoli, Giorgio Avallone, Raffaello Ciupi, Marco Barbieri; Saariaho ’Frises’ (2011) - mov. I & II Eleonora Sofia Podestà, Thomas De Santi, Marco Barbieri, Andrea Antonelli, Giorgio Avallone.

C.T.