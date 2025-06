Infermieri di famiglia e di comunità per garantire servizi ai cittadini

Medici di famiglia in sovraccarico: l’Asl 4 Chiavarese – alla quale appartengono anche i comuni spezzini di Varese Ligure, Maissana e Carro – corre ai ripari e istituisce il servizio degli infermieri di famiglia e di comunità che sarà presentato domani a Maissana in un incontro pubblico fissato per le 10.30 in frazione Santa Maria, nel centro comunale di accoglienza. L’incontro sarà aperto dal sindaco Egidio Banti; seguiranno gli interventi della responsabile dei servizi territoriali dell’Asl 4 Daniela Mortello e del consulente comunale Giancarlo Bancalari, per molti anni medico di base nella zona. Le infermiere di famiglia e di comunità, presenti quotidianamente nel territorio dell’alta Val di Vara, sono a disposizione anche per prestazioni a domicilio e per tutte le necessarie consulenze, d’intesa con i medici di medicina generale. Nell’incontro, aperto a tutti, saranno illustrate le modalità di intervento e come richiederlo. Nell’assemblea dei sindaci tenutasi a Chiavari, il direttore generale dell’Asl 4 Paolo Petralia, nel dare notizia dell’incontro di Maissana e nel sottolineare l’importanza di queste nuove figure professionali, ha invitato anche gli altri comuni a organizzare iniziative analoghe.