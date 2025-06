L’iniziativa di solidarietà. Bimbi palestinesi al mare per dimenticare la guerra

Far dimenticare guerra, distruzione e violenza, per quanto sia possibile, almeno per qualche giorno. E’ l’obbiettivo dell’iniziativa solidale promossa dall’amministrazione comunale, dall’associazione “Officine del levante” e dal consorzio turistico “Occhio blu” a beneficio di un gruppo di bambini palestinesi che potranno trascorrere due giorni al mare nella cittadina rivierasca, per condividere qualche ora di serenità con le loro famiglie, con le quali hanno potuto finalmente ricongiungersi a Firenze, dove sono stati accolti e curati all’ospedale pediatrico Meyer.

Si tratta di bambini di età compresa tra i due e i quindici anni, provenienti da Gaza. Saranno ospitati a Levanto il 23 e il 24 giugno, insieme ai genitori e a due accompagnatori/mediatori. Comune e soggetti organizzatori del soggiorno hanno coinvolto altre realtà locali per offrire una due giorni di appuntamenti conviviali insieme ai bambini del centro estivo, gite in barca nel golfo, pedalate lungo la ciclopedonale “Maremonti” e attività ludiche e sportive in spiaggia.

"Grazie a tutti coloro che ci hanno supportato in questa iniziativa, che vede la partecipazione anche di Chiara Avesani e Matteo Delbò, registi del docufilm ‘Erasmus a Gaza’ - dice Laura Canale, presidente di “Officine del levante” -. Tutti insieme vogliamo aggiungere una piccola ma generosa risposta al desiderio dei bimbi gazawi, cui a Firenze mancava il mare, unica ricchezza nel loro paese, in mancanza di tutto l’indispensabile, non tanto alla vita quanto alla sopravvivenza". Emozione anche nelle parole dell’assessore Federica Lavaggi: "Siamo veramente contenti di poter donare a questi bimbi e alle loro famiglie due giorni di serenità in un ambiente che dovrebbe essere quello in cui crescere serenamente e lontano da ogni genere di conflitti. Siamo consapevoli, visto l’evolversi della situazione a Gaza, che si tratta di una goccia nel mare – conclude l’assessore – , ma anche le manifestazioni di sincero affetto e partecipazione come questa assumono significati profondi che siamo sicuri rimarranno nel cuore dei nostri piccoli ospiti. Grazie a tutti per la collaborazione, in particolare al consigliere Lorenzo Perrone per la sensibilità che ha dimostrato nell’aiutarci a sostenere questa iniziativa".