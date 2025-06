Truckloading, in attività il Greenwave di Snam

E’ disponibile da ieri il truckloading a Panigaglia. Ne ha dato notizia la stessa Snam spiegando che "Greenwave, il traghetto full-electric, dopo i test effettuali la settimana scorsa, finalizzati ad assicurare l’integrazione delle diverse interfacce operative, è così pronto a consentire lo svolgimento del servizio". Si tratta del servizio di trasporto via mare dei mezzi pesanti, carichi di gas naturale liquefatto, attraverso il golfo, un progetto a lungo contestato da varie associazioni ambientaliste ma che la società proprietaria del rigassificatore ritiene funzionale anche per l’ambiente. "Le autobotti criogeniche contenenti Gnl – spiega infatti Snam – potranno in questo modo essere trasportate verso il terminale di rigassificazione di Panigaglia a partire dall’area dedicata in località Fossamastra - Pagliari del porto di La Spezia, limitando così l’impatto sulla viabilità della strada provinciale che costeggia il litorale che, in questa stagione, registra flussi di traffico elevati".

Il servizio inaugurato nel golfo spezzino "rappresenta il secondo punto di ricarica di Gnl su autobotti della Penisola attestandosi come alternativa all’approvvigionamento dall’estero e consentirà di erogare a regime 200KTPA (chilotonnellate, ndr) di Gnl e, a tendere, di Bio-Gnl, finalizzato alla decarbonizzazione del settore stradale e marittimo (tramite soluzione truck-to-ship) e per servire utenti off-grid", ossia non connessi alla rete di distribuzione.

Snam sottolinea che "il Gnl è, infatti, un vettore a beneficio della transizione energetica. Le emissioni di CO2 sono sensibilmente inferiori rispetto ad altri carburanti fossili tradizionali e quelle di SO2 e pm risultano praticamente azzerate. Inoltre, il progetto è, in parte, finanziato con risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari".