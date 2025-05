Terre di Siena,. Irons in Piazza all’anteprima

Annunciati al Festival di Cannes, nello spazio Cinecittà, gli eventi straordinari del Terra di Siena International Film festival, che dal 7 all’11 ottobre tornerà per la sua edizione numero 29 nella storica collocazione del Cinema Pendola. Grande attenzione dei media francesi sull’anteprima del festival senese, che si svolgerà in piazza del Campo il 21 luglio, con la proiezione del film cult ‘Io ballo da sola’, in collaborazione con il Comune di Siena e la Fondazione Bernardo Bertolucci. Un momento celebrativo, per il trentennale del film diretto dal grande regista italiano, apprezzatissimo in Francia. Un capolavoro così profondamente legato al territorio senese, alla cui celebrazione nella piazza cuore e simbolo di Siena prenderanno parte anche i due premi Oscar Jeremy Irons, interprete del film, e Thomas Jeremy, che ne è stato il produttore, oltre a molti altri attori del cast.

L’evento è reso possibile grazie alla Fondazione Bertolucci, la cui presidente, Valentina Ricciardelli, nipote e unica erede di Bernardo Bertolucci, ha consentito la proiezione in Piazza come anteprima del festival cinematografico di Siena, fondato e diretto da Maria Pia Corbelli. "Diverse le location simbolo di Siena che accoglieranno gli illustri ospiti – annuncia Corbelli – come piazza del Campo, che farà da cornice alla serata-evento davanti a una parata di stelle del cinema mondiale. Momenti che si aggiungeranno ai tanti rimasti nella storia del Terra di Siena, che da sempre punta su temi dell’arte e dell’innovazione, della salvaguardia dell’ambiente e dei diritti civili". Tanti film d’autore in concorso e fuori concorso, eventi speciali, i premi Sanese d’oro e Seguso Award. E la preziosa anteprima.

Riccardo Bruni