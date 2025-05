Sana alimentazione. Un ambulatorio per le consulenze

Consulenze sull’alimentazione per persone con patologie ma anche per cittadini alle prese con problemi di obesità e per sportivi o donne durante la gravidanza. A Siena aumenta l’offerta di counseling nutrizionale: l’Asl Sud Est apre infatti uno specifico ambulatorio nel presidio del Ruffolo, a disposizione il giovedì dalle 14 alle 17 e il venerdì dalle 14 alle 16.30. Da segnalare che la prima visita è una prestazione ad accesso libero e gratuito, prenotabile tramite Cup senza impegnativa del medico di medicina generale.

Per far conoscere l’aumento dell’offerta di counseling, domani dalle 14 alle 17, ci sarà un open day senza prenotazione Cup, presso il nuovo ambulatorio del Ruffolo. Nell’occasione verrà effettuata la misurazione di peso e altezza e verranno fornite informazioni sulla sana alimentazione. Se il colloquio indicherà l’opportunità di inserimento nel percorso di counseling individuale, verrà fornito un appuntamento per le settimane successive. Per informazioni è possibile inviare una mail a [email protected]

Il servizio è organizzato grazie alla collaborazione tra il Dipartimento di Prevenzione e il Dipartimento delle Professioni sanitarie. Il counseling nutrizionale individuale è un percorso che aiuta l’utente a orientarsi verso uno stile alimentare sano. Si basa sull’ascolto della persona, per supportarla nell’adozione di strategie necessarie per il cambiamento delle abitudini alimentari.

Il percorso è indirizzato a diverse tipologie di soggetti: a persone in normopeso, senza patologie, che si trovino in condizioni fisiologiche, quali ad esempio gravidanza, menopausa; oppure che svolgano attività sportiva, e che necessitano di indicazioni nutrizionali specifiche per il mantenimento di un buono stato di salute; a soggetti in normopeso con patologie che non necessitano di terapia nutrizionale specifica.