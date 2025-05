’Cronisti in classe’, che festa. Premiazione delle scuole

di Laura Valdesi

SIENA

Cronisti in classe, cresce l’attesa per sapere quale è la scuola ’regina’ dell’edizione 2025 della sfida fra giovani cronisti. Oltre 700 gli studenti che hanno partecipato, formando ben 24 squadre. In tutto 41 le classi coinvolte nel progetto, sia delle medie ma anche delle elementari della nostra provincia. Oggi si svolgerà infatti la premiazione al PalaOrlandi che accoglierà centinaia e centinaia di studenti, oltre alle autorità, alle istituzioni e agli sponsor che sono a fianco di ’Cronisti in classe’.

Le pagine realizzate dagli studenti hanno spaziato dall’intelligenza artificiale alla violenza sulle donne, all’importanza della libertà e della pace. Tanti sono andati alla scoperta delle strutture sportive e delle associazioni presenti nella loro città, gettonati anche i temi del riciclo, dell’ambiente, dell’importanza dell’acqua nella vita quotidiana, un bene da tutelare. I ragazzi si sono lanciati in sondaggi e interviste importanti, hanno accolto a scuola anche l’ex magistrato Pietro Grasso. A conferma della curiosità e della voglia di ’scavare’ oltre la superficie delle cose da parte degli studenti. Che oggi arriveranno al PalaOrlandi da ogni angolo della provincia, da Radicofani a San Gimignano, da Castiglione d’Orcia e Pienza a Colle e Poggibonsi, da Abbadia San Salvatore e da San Quirico. Poi dalla Valdichiana, Acquaviva di Montepulciano, naturalmente da Siena e dai centri vicini come Castelnuovo e Rapolano, Murlo e Rosia. Ci saranno anche gli alunni di Radda in Chianti. Ritrovarsi tutti insieme per applaudirsi a vicenda quando verranno chiamati sul palco sarà un bel modo per concludere un anno speciale. Naturalmente saranno premiate le scuole che una giuria ha deciso di indicare per il podio, per il premio Green, per la migliore immagine e per il premio superclick. Ma istituzioni, associazioni e compagni di viaggio, oltre agli sponsor affezionati, consegneranno oggi, a partire dalle ore 9.30, decine di riconoscimenti alle classi che a loro giudizio hanno meglio realizzato il tema da essi sottoposto. In un crescendo fino alla proclamazione della scuola ’regina’. Anche se, in realtà, a vincere sono stati tutti e 700 i partecipanti.