Innovazione e sostenibilità. Convegno sull’Hospitality 4.0

Innovare nell’hospitality si può. Così come stare al passo con le novità della tecnologia. E trarne il meglio per il proprio business. Quattro esperienze di quattro imprese e la presentazione del progetto Edi 5.0, per la digitalizzazione delle aziende. Questi i temi del convegno ’Opportunità e modelli virtuosi di innovazione e sostenibilità per l’hospitality 4.0’, che si tiene oggi alle 14.30 nell’Auditorium di Confcommercio Siena in Strada di Cerchiaia.

L’iniziativa è promossa da Confcommercio Siena con Edi 5.0, la Camera di Commercio Arezzo Siena e lo Sportello Spin Innovazione che fa capo a Confcommercio ed è aperto sul territorio. L’evento è un’occasione per esplorare le ultime tendenze, condividere best practice e scoprire come l’innovazione e la sostenibilità possono generare valore aggiunto per le aziende del settore turistico. L’iniziativa sarà l’occasione anche per conoscere Edi 5.0 finanziato dal Pnrr che mette a disposizione delle imprese, consulenza e supporto su misura per l’innovazione digitale. I temi protagonisti sono il posizionamento on line dei canali di comunicazione delle aziende, il posizionamento finanziario rispetto all’accesso dei canali di credito guardando sempre alle opportunità in chiave di sostenibilità, la cybersicurezza e la capacità delle aziende di resistere ad eventuali attacchi hacker e poi il livello di digitalizzazione delle aziende turistiche, offrendo piani di azione. Sono servizi attivi fino a febbraio 2026, grazie a finanziamenti Pnrr.