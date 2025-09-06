’Avanti!’ con Giani. Del Ciondolo in corsa: "Riformisti cruciali"

L’ultima volta si era candidato nel 2011, ora Giorgio Del Ciondolo (membro della segreteria nazionale del Psi) torna in pista per le elezioni regionali. L’ex assessore provinciale Giorgio Del Ciondolo (dieci anni in giunta) sarà tra i componenti della lista ’Avanti!’ a sostegno di Eugenio Giani, che comprende anche Italia Viva, +Europa, Pri. "Abbiamo creduto da subito nel progetto ’Avanti!’ – spiega Del Ciondolo – che portiamo avanti in tutte le regioni. È una lista riformista che serve a dare una casa comune a chi si muove in questa area politica".

Del Ciondolo perché torna in pista da candidato dopo tanti anni?

"C’era bisogno di dare riconoscibilità ai socialisti in questa provincia e mi è stata chiesta la disponibilità. Siamo convintamente al fianco di Giani".

Anche nel quadro di una coalizione sbilanciata a sinistra dopo l’alleanza con Avs e Movimento 5 Stelle?

"Dipenderà tutto dall’esito elettorale. Noi siamo convinti di poter essere la seconda forza della coalizione. Se davvero sarà così, la nostra posizione potrà bilanciare certe possibili derive di 5 Stelle e Avs".

Parlare di ’derive’ non è il miglior viatico per stare in una coalizione, non crede?

"Il sistema elettorale maggioritario impone coalizioni ampie, all’interno delle quali convivono necessariamente anche soggetti che hanno visioni e programmi diversi. Poi bisogna comunque trovare una sintesi".

Negli ultimi anni la vostra presa elettorale non è stata, diciamo così, travolgente: a chi vi rivolgete adesso?

"Pensiamo di poter rappresentare un riferimento per l’elettorato moderato e riformista che non si riconosce nel Pd, tantomeno in Avs e 5 Stelle".

I moderati però guardano anche verso il centrodestra...

"Dubito che possano sentirsi rappresentati. E noi, benché chiaramente inseriti nel centrosinistra, possiamo attirare anche qualche elettore deluso dall’altra coalizione".

Il Psi riuscirà a trovare un suo spazio?

"Abbiamo continuato a lavorare e tenere alta una gloriosa bandiera. L’iniziativa di ’Avanti!’ è un passo importante per essere presenti in tutte le elezioni regionali".

Orlando Pacchiani