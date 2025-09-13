Ascensore del Baluardo. Un’odissea senza fine. Tempi sempre più lunghi

Se la Polonia si blinda

Beppe Boni
Siena
13 set 2025
LODOVICO ANDREUCCI
Cronaca
Il sindaco Piero Pii ha spiegato che, al momento, non è stato ancora conferito alcun incarico al gruppo di professionisti che dovrebbe affrontare la questione .

A distanza di anni dalla sua chiusura, resta ancora avvolto nella nebbia il futuro dell’ascensore del Baluardo, infrastruttura che era fondamentale per collegare Colle Alta con Colle Bassa. Se ne è tornato a parlare durante l’ultimo consiglio comunale, grazie ad un’interrogazione presentata da Domenico Ponticelli per i gruppi consiliari Partito Democratico Vannetti Sindaco e Colle per Vannetti Sindaco. L’interrogazione era inserita nel più ampio contesto degli eventi estivi e del disagio causato dalla mancanza del collegamento tra le due parti della città. Il sindaco Piero Pii ha spiegato che, al momento, non è stato ancora conferito alcun incarico al gruppo di professionisti che dovrebbe affrontare la questione dell’ascensore in maniera completa. I problemi da risolvere sono molteplici: a partire dalle infiltrazioni d’acqua lungo tutto il tunnel verticale, fino ad arrivare all’effettiva riattivazione dell’impianto. Serve un intervento strutturale complesso, che possa finalmente mettere mano a tutte le criticità del sistema. L’ipotesi sul tavolo è quella di un progetto da circa un milione e mezzo di euro, ma come ha ammesso lo stesso sindaco, nemmeno questa importante cifra garantisce una risoluzione definitiva del problema. In altre parole: si rischia di spendere tanto, ma senza certezza alcuna sui risultati. È per questo che si comincia a pensare a soluzioni alternative. Ad un primo riscontro il sindaco ha comunque affermato che per quanto riguarda l’ascensore del baluardo una delle possibilità è quella di prevedere la realizzazione di una struttura autoportante che isoli completamente l’ascensore e consenta di gestire in modo efficace i flussi d’acqua che da sempre mettono a rischio l’impianto. Nel frattempo, però, i tempi si allungano ed i cittadini devono fare i conti con l’assenza di un servizio diventato essenziale, che si traduce in una penalizzazione pesante per la mobilità (dolce) urbana, il turismo e la vivibilità del centro storico. Il rischio concreto è che si debba parlare ancora per anni di un collegamento che non esiste. Nei prossimi mesi è prevista una discussione pubblica sulle prospettive dell’ascensore e sulle eventuali scelte da compiere. In parallelo, si attende l’arrivo di uno studio di fattibilità per un nuovo impianto di risalita, che collegherebbe Bacìo a Piazza Duomo. Soluzione alternativa della quale ha parlato lo stesso primo cittadino in risposta a Ponticelli. Come misura temporanea, a breve sarà attivato un piccolo pulmino per collegare Colle Alta e Colle Bassa. Un sollievo, ma solo parziale: il servizio sarà riservato a particolari categorie di cittadini. Così ad oggi l’ascensore del Baluardo rimane un nodo irrisolto. La sensazione è che la soluzione, qualunque essa sia, sia ancora lontana.

Lodovico Andreucci

