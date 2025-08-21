Addio al professor Sergio Mondillo, Siena piange il maestro della cardiologia

Siena, 21 agosto 2025 – Lutto nel mondo della medicina: è scomparso il professor Sergio Mondillo, figura di riferimento della cardiologia italiana e internazionale. L’Azienda ospedaliero-universitaria Senese ha espresso “profondo cordoglio” per la perdita di un medico che ha dedicato la sua vita “alla cura del paziente, alla ricerca e alla formazione di nuove generazioni di cardiologi”.

Mondillo ha avuto un ruolo centrale nello sviluppo e nella diffusione dell’ecocardiografia clinica, sempre concepita come strumento al servizio del malato. È stato coordinatore nazionale del gruppo di studio di Ecocardiografia della Società Italiana di Cardiologia e presidente della sezione Tosco-Umbra, contribuendo in modo determinante alla crescita della disciplina.

Direttore della UOC Cardiologia Universitaria e per tredici anni della Scuola di Cardiologia dell’Università di Siena, ha formato generazioni di medici, promuovendo una ricerca di altissimo livello in campi che vanno dall’ecocardiografia allo scompenso cardiaco avanzato, fino alla cardiologia sportiva e preventiva.

Non solo.

Autore di oltre 350 pubblicazioni internazionali, relatore in centinaia di congressi e responsabile scientifico di corsi di ecocardiografia sin dagli albori della metodica, Mondillo ha legato il suo nome anche all’impegno civile: tra i progetti più significativi, “Siena città cardioprotetta”, che ha portato all’installazione di defibrillatori automatici in vari punti della città.

“Verrà ricordato non solo per la sua competenza e leadership – sottolinea l’Aou Senese – ma anche per la sua umanità e disponibilità verso pazienti, familiari e colleghi”.