Lavori del Pinqua a Marinella. Nuova rotatoria sulla litoranea. Lunedì l’apertura del cantiere

Verrà consegnato lunedì alla ditta appaltatrice il cantiere propedeutico alla realizzazione della nuova rotatoria che insisterà sul viale Litoraneo. Verrà quindi presto avviato Urba 2, l’ultimo lotto del Pinqua, il programma innovativo per la qualità dell’abitare orientato alla riqualificazione della frazione marina sarzanese, già finanziato dal Mit con 15 milioni di euro. Un’opera pubblica – che come stabilito dalla convenzione sottoscritta dal Comune verrà gestita da Anas – che consentirà a Marinella, una volta concluso l’intervento, di avere una secondo accesso grazie al collegamento viario nella porzione nord-ovest del borgo oggi accessibile solo dal viale Papa Giovanni XXIII.

I lavori – dell’importo complessivo di 550 mila euro cui si aggiungono oltre 21 mila euro di oneri di sicurezza - comprenderanno la realizzazione di un percorso pedonale pubblico per il collegamento tra il litorale, il borgo e la piana, con un’attenzione particolare alla sostenibilità ambientale e alla riduzione dell’impatto delle nuove infrastrutture sul delicato ambiente naturale, prevedendo il reimpianto della pineta che sorgeva nei pressi del cimitero. La rotatoria, punto di snodo tra la strada litoranea esistente e i nuovi assi viari, sarà pavimentata in asfalto per continuità con la viabilità principale, mentre i due rettilinei e la carreggiata trasversale di collegamento saranno realizzati in calcestruzzo drenante in coerenza con gli interventi previsti nel borgo con l’intervento Urba 1.

Da segnalare che il cantiere prossimo all’avvio insisterà anche su una porzione immobiliare divenuta di proprietà comunale e che è stata destinata, nel corso dell’estate, ad area di sosta gratuita nella zona retro-spiaggia libera. Resteranno invece a disposizione dell’utenza le aree limitrofe di parcheggio di proprietà di Marinella Spa in liquidazione.

