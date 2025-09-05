Al via ’Contemporaneamente’. Estemporanea di pittura e concerti. L’arte incontra la musica bandistica

Tutto pronto per la 14ª edizione del festival di musica bandistica e di pittura ’Contemporaneamente’ che unisce in un perfetto connubio arte e musica. La manifestazione vezzanese, realizzata dal corpo musicale Puccini con il supporto del Comune, inizia stasera in piazza del Popolo alle 21 con l’introduzione a cura di Andrea Lunardi e il concerto del ’Puccini’, diretto dal maestro Luca Bianchi.

La manifestazione proseguirà domani dalle 14 con l’apertura dell’estemporanea di pittura sotto la direzione del maestro Luciano Viani. Alle 17 le bande partecipanti si ritroveranno nel borgo di Vezzano Superiore da dove partiranno in sfilata, scendendo da via Verdi, per piazza del Popolo; a seguire l’esecuzione congiunta dell’inno nazionale. Salirà sul palco per i saluti il sindaco Massimo Bertoni. Alle 18 prenderanno avvio i concerti: inizia il corpo bandistico di Albareto Aps (Parma) e alle 19 sarà la volta della Filarmonica Mascagni di Corfino (Lucca). Spazio all’arte pittorica alle 20 con la presentazione delle opere eseguite a ritmo di musica. Chiuderà le performance il Concerto d’armonia Valtaro (Parma), formato dall’unione del Corpo bandistico Borgotarese e del Complesso bandistico Fornovese.

La prima edizione del festival risale al 2009, la formula è particolare e vincente: i pittori lavorano al proprio quadro, contemporaneamente alla musica, utilizzando una tela e tecnica libera con il vincolo di trarre ispirazione dal tema e dal titolo del Festival. Per informazioni e aggiornamenti, per conoscere le bande che saranno ospiti, sui canali Instagram @BandaGPuccini e Facebook @bandagpuccini.