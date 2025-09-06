Riduzione o esenzione della Tari. I requisiti per accedere ai benefici

Esenzione dalla Tari: il Comune di Santo Stefano Magra vicino alle famiglie più fragili grazie a due bandi rivolti a residenti in condizioni di disagio economico. Una misura che consentirà forme di riduzione o esenzione del tributo. E’ motivo di soddisfazione per la sindaca Paola Sisti: "In un periodo in cui i costi della vita continuano a crescere, vogliamo ribadire il nostro impegno a non lasciare indietro nessuno e a sostenere chi si trova in condizioni di maggiore vulnerabilità".

Potranno beneficiare dell’esenzione totale i nuclei familiari con Isee pari o inferiore a 6.524,97 euro che non percepiscano altre entrate esenti Irpef ad eccezione dell’indennità di accompagnamento. Sono ammessi anche i nuclei con Isee superiore che, nell’anno in corso, abbiano subito situazioni di disoccupazione o iscrizione nelle liste di mobilità. È prevista inoltre un’agevolazione del 20 per cento per i nuclei con Isee fino 9500 euro, che non beneficino di altre entrate esenti Irpef (eccetto l’indennità di accompagnamento).

Le richieste devono essere presentate entro il 15 ottobre tramite mail a [email protected] oppure all’Ufficio Protocollo (Piazza Matteotti), dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e il martedì dalle 15.45 alle 17.45. Le graduatorie saranno pubblicate entro il 20 ottobre sull’Albo Pretorio, sul sito istituzionale del Comune e nelle sedi indicate nel bando. Per ulteriori informazioni e per scaricare i moduli di domanda è possibile consultare il sito ufficiale www.comune.santostefanodimagra.sp.it o rivolgersi all’Ufficio Protocollo negli orari di apertura.

C.G.