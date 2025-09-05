Samuele Mulattieri, esordio con gol: "Porta in alto il nome del borgo"

Un abbraccio che arriva fino in Spagna. Cittadini arcolani in visibilio per la performance del concittadino Samuele Mulattieri, giovane talento del calcio che nella partita di esordio col Deportivo La Coruna, nella serie B spagnola, ha segnato un goal di testa, dimezzando un distacco che stava diventando troppo pesante: "Un goal bellissimo", hanno commentato gli arcolani sui social, dove stanno piovendo messaggi di stima e affetto per il calciatore che sta dimostrando di essere un vero campione. "Tutta Arcola è con te", hanno scritto, e in molti hanno cercato le immagini della partita dove Samuele Mulattieri, con la sua rete, ha salvato la squadra da un match che poteva essere perso. Proprio lui, infatti, al 7° minuto di gioco ha segnato, ma per il suo piede infallibile non è finita: è stato ancora protagonista e ha contribuito a mettere a segno il pareggio. "Questo ragazzo porta sempre in alto il nome di Arcola", assicurano i compaesani.

Mulattieri, 25 anni, non è solo amato per la sua stoffa, ma anche per la dimostrazione del suo attaccamento al territorio: con la sua famiglia ha da poco rilevato l’Arcola garibaldina, la squadra di cui il nonno fu presidente. Mentre circolavano voci di un inserimento nello Spezia calcio, ad agosto è stato ceduto in prestito al Deportivo La Coruña, squadra spagnola della Segunda División, con opzione di riscatto. Mulattieri, proprio con il Sassuolo il giovane campione ha giocato 32 partite e segnato 11 gol nella Serie B italiana, contribuendo alla promozione nella massima serie. Aveva già militato nel Frosinone ottenendo la promozione e lo scudetto di Serie B nel 2023, e anche il premio Manlio Scopigno e Felice Pulici come miglior giocatore della serie B nell’anno 2022-2023. Per il giovane calciatore arcolano si tratta della seconda esperienza all’estero dopo essere stato nelle fila del Volendam per la sua prima esperienza da professionista.

Cristina Guala