Fratelli d'Italia rialza la testa, applausi e abbracci per Tomasi

Prato, 25 settembre 2025 – Fratelli d'Italia rialza la testa con un bagno di folla e il conforto di applausi e abbracci. Serata dell'orgoglio del partito mercoledì al Beste hub di via Bologna, esaurito in tutti posti, gente in piedi e molta partecipazione del pubblico alla presentazione dei candidati al consiglio regionale e soprattutto per la prima iniziativa pubblica dopo il 'terremoto' del caso Cocci.

In platea anche diversi imprenditori cittadini. Presenti tutti i candidati guidati dalla deputata pratese e capolista alle Regionali Chiara La Porta, il deputato e Responsabile organizzazione del partito Giovanni Donzelli, tutti a sostegno del candidato governatore Alessandro Tomasi che ha strappato applausi sui temi più cari ai cittadini: servizi pubblici e Toscana moderna, quindi sanità, lavoro, fisco, infrastrutture.

Attacchi a Giani ("Nel 1990 c'era già e ancora manda i comunicati col fax") da Donzelli che ha criticato l'invenzione del campo largo a fini elettorali, ha detto che vanno aiutate le imprese e non bisogna sperperare soldi col reddito di cittadinanza regionale, ha rilanciato i Cpr per immigrati irregolari e spacciatori ("Li faremo anche se Giani e il.zpd non vogliono"), ha ringraziato di cuore la deputata Chiara La Porta per essersi messa a disposizione ("Non è facile passare da Roma alla Toscana, ma noi ci mettiamo la faccia di fronte ai problemi non come la sindaca che è rimasta asseragliata in palazzo comunale prima di dimettersi e lasciare il Comune nella mani del commissario"). Applausi scroscianti, foto di gruppi e abbracci a Tomasi.