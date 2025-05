Prevenzione tumore al seno, a Prato visite specialistiche gratuite

Prato, 23 maggio 2025 – Sabato 24 e domenica 25 maggio arriva a Prato la clinica mobile HOPE di Fondazione Progetti del Cuore a sostegno della prevenzione del tumore al seno, con il patrocinio del Comune di Prato. In Piazza Duomo, dalle 9 alle 18 in entrambi i giorni, sarà possibile sottoporsi a visite specialistiche del tutto gratuite con ecografia e mammografia effettuate con strumenti all'avanguardia e rivolte a donne di ogni età.

Obiettivo principale del progetto promuovere e incentivare la prevenzione rendendo esami e visite specialistiche accessibili a uomini e donne di tutte le età e su tutto il territorio nazionale e diventando sostegno per Comuni, Regioni e Sistema sanitario nazionale. Grazie a partner e imprenditori distribuiti in tutto il territorio italiano, che scelgono di investire in questo progetto, viene reso un servizio alla comunità del tutto gratuito.

Sulla clinica mobile presenti medici specializzati che saranno a disposizione per effettuare controlli e rispondere alle domande dei cittadini.

Per accedere alle visite sono necessari alcuni requisiti obbligatori: non aver effettuato mammografie negli ultimi mesi (per le donne over 40) e non essere inseriti in protocolli medici per patologie pregresse o seguiti da strutture di prevenzione. Per sottoporsi alla visita è inoltre necessario prenotarsi sul sito www.eventihope.com e portare con se la tessera sanitaria il giorno della visita. In caso di esaurimento posti gli interessati verranno inseriti in lista d'attesa. L'esito verrà consegnato alle pazienti il giorno stesso.