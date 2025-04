Giornata nazionale della salute della donna, l’importanza della prevenzione: il calendario delle visite gratuite in Toscana

Firenze, 14 aprile 2025 – Il 22 aprile si celebra la decima giornata nazionale della salute della donna. Per l'occasione la Fondazione Onda Ets, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, dedica l’intera settimana dal 22 al 30 aprile 2025 alla promozione della salute femminile, attraverso l’iniziativa (H) Open Week, in collaborazione con le Asl.

Durante la settimana, gli ospedali con il “Bollino rosa”, il riconoscimento attribuito da Onda alle strutture sanitarie impegnate nella promozione della medicina di genere, offriranno servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi rivolti alle donne. Le attività previste includono consulenze, esami strumentali, colloqui, conferenze, info point e distribuzione di materiali informativi.

L’obiettivo è sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione, diagnosi precoce e cura delle principali patologie che riguardano le donne in ogni fase della loro vita. Le aree specialistiche coinvolte comprendono: cardiologia, colonproctologia, dermatologia, diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia e malattie del metabolismo, ginecologia e ostetricia, medicina della riproduzione, neurologia, oncologia ginecologica, oncologia medica, pneumologia, psichiatria, reumatologia, senologia, urologia e nell’ambito dei percorsi dedicati alla violenza sulla donna. Per consultare l'elenco completo dei servizi offerti è possibile consultare il sito ufficiale www.bollinirosa.it a partire dal 16 aprile 2025, data dalla quale sarà possibile prenotarsi. La prenotazione è obbligatoria.

Questi alcune esami e visite gratuite rivolti alle donne nella settimana tra il 22 e il 30 aprile 2025.

Pistoia

Martedì 22 aprile

Visite senologiche: dalle ore 10 alle ore 11.45. Dr.ssa Maria Sciamannini, Ambulatorio Chirurgico Senologico al primo piano – Sede Distrettuale Pistoia (ex Cpa) – Via della Quiete, 12 e Ambulatorio n. 2 - polo ambulatoriale A - piano terra - Ospedale San Jacopo Pistoia. Portare visite e esami precedenti.

Visite reumatologiche: dalle 14.30 alle ore 17.30 Dr. Franco Cipollini, presso Ambulatorio n. 5 - polo ambulatoriale B - piano terra - Ospedale San Jacopo Pistoia. Portare visite e esami precedenti.

Mercoledì 23 aprile

Visite cardiologiche: dalle 15 alle 18 Dr. Marco Comeglio, presso Ambulatorio n. 14 - polo ambulatoriale A - piano terra - Ospedale San Jacopo Pistoia. Portare visite e esami precedenti.

Visite ginecologiche: dalle 15 alle 18

Dr. Pasquale Mario Florio, presso Ambulatorio n. 27 - polo ambulatoriale A - piano terra - Ospedale San Jacopo Pistoia. Portare visite e esami precedenti.

Sabato 26 aprile

Visite di chirurgia vascolare con Ecd per screening aneurisma aorta e stenosi carotidea: dalle 9 alle 12.45

Dr. Pierfrancesco Frosini, presso Ambulatorio n. 19 - polo ambulatoriale A - piano terra - Ospedale San Jacopo Pistoia. Le visite sono rivolte a donne di età compresa tra i 55 e i 75 anni. Portare visite e esami precedenti.

Martedì 29 aprile

Visite senologiche: dalle 9 alle 10 Dr.ssa Maria Sciamannini, presso Ambulatorio n. 2 - polo ambulatoriale A - piano terra - Ospedale San Jacopo Pistoia.Portare visite e esami precedenti.

Visite endocrinologhe: dalle ore 14.30 alle ore 17.30

Dr. Franco Cipollini, presso Ambulatorio n. 5 - polo ambulatoriale B - piano terra - Ospedale San Jacopo Pistoia. Portare visite e esami precedenti.

Dalle ore 9 alle 12, dal 22 al 24 aprile e dal 28 al 20 aprile saranno presenti Info point dedicati alla distribuzione di materiale informativo ed educativo posti all’ingresso Ospedale San Jacopo Pistoia e primo piano di fronte all’area ristoro.

Ospedale Apuane Consulenza reumatologica per valutazione del rischio di osteoporosi nelle donne in menopausa. Ospedale San Francesco di Barga Ecografia ginecologica gratuita e colloqui informativi gratuiti su infertilità e procreazione assistita. Presidio ospedaliero Felice Lotti di Pontedera Visita senologica e visita ginecologica. Ospedale di Livorno Counselling individuale con ostetrica e ginecologa rivolto ad una maggiore conoscenza e consapevolezza della salute pelvica, consulenze individuali rivolte a donne per la prevenzione dell'obesità diabete e malattie metaboliche, in collaborazione con l'associazione Adal, spirometrie per donne con sospetta o nota broncopatia, elettrocardiogramma e refertazione.