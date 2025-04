Sos sanità "C’è grave carenza di radiologi"

La risonanza magnetica è a Carrara, ma mancano radiologi. Così, in risposta al sindacato Fials, l’Asl. Che inoltre evidenzia che "contrariamente a quanto dichiarato dalla sigla sindacale, la risonanza magnetica da diversi mesi non è più al vecchio ospedale di Massa ma al piano terra del Monoblocco di Carrara, all’interno di un ambiente completamente ristrutturato".

"Purtroppo persiste una grave carenza di radiologi, problematica ormai nota, anche in ambito regionale e nazionale. L’Asl sta però lavorando da tempo a livello dipartimentale per incentivare la mobilità dei professionisti in maniera da consentire l’attivazione del servizio".

"E’ poi da ritenersi oltremodo atipico leggere dichiarazioni di un sindacato – proseguono – che interviene sui controlli igienico sanitari di competenza della direzione finalizzati al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuali in dotazione a tutti i dipendenti. Nel caso in esame si ricorda che la mascherina FFP2 è un efficace dispositivo di protezione delle vie aeree da virus e batteri e che - a disposizione della direzione di presidio ospedaliero - questo obbligo è limitato alle attività sanitarie svolte a diretto contatto con l’unità letto/barella dei pazienti.

Per quanto concerne il personale infermieristico e Oss, l’azienda è consapevole delle criticità che talvolta possono insistere nell’ambito di alcuni setting dell’ospedale Apuane ea tale proposito è costantemente impegnata a monitorare i relativi fabbisogni".

"Nel caso specifico del Pronto soccorso – proseguono – l’organico al momento è sottodimensionato di una sola unità che la direzione infermieristica sta provvedendo ad incrementare attraverso l’utilizzo di una graduatoria interna. In più, come già evidenziato nei giorni scorsi, per potenziare l’organico, in particolare nei mesi estivi quando la popolazione sulla costa aumenta considerevolmente, la direzione aziendale ha autorizzato l’assunzione di oltre venti infermieri, dieci Oss e due ostetriche, da inserire nei servizi più critici, sia ospedalieri che territoriali".

"Considerato – concludono – che ad oggi non è ancora disponibile la graduatoria per gli infermieri, il personale sarà intanto assunto a tempo determinato, prima che possa essere attuato un più ampio programma di acquisizioni, possibile quando sarà concluso il concorso per infermieri, attingendo dalla graduatoria per sostituire anche gli operatori in uscita per pensionamento. La situazione del personale infermieristico e di supporto per i servizi sanitari di Massa Carrara è comunque costantemente monitorata".