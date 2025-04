Il giuramento dei nuovi medici. Premi ai veterani

L’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia della Spezia presieduto da Salvatore Barbagallo (nella foto), ha premiato i professionisti con 50 anni di carriera e i nuovi medici iscritti nel 2025, che hanno solennemente pronunciato il giuramento di Ippocrate: Elia Adamo, Abdallah Akhdar, Elisa Costa, Elia Spinazzi, Caterina Tedesco. È stato inoltre celebrato il raggiungimento dei cinquant’anni di laurea con la consegna del prestigioso Caduceo d’oro a diversi medici storici della provincia: Laura Bernabò Daniele, Eleonora Caccia, Emilio Falco, Riccardo Gagliardi, Gualtiero Guerrini, Lello Pier Paolo, Augusto Moretti, Lanfranco Sanna.

Nella sua relazione, il presidente Barbagallo ha messo in evidenza l’importanza di iniziative come gli incontri scientifici essenziali per il confronto e la crescita professionale degli iscritti. Barbagallo ha rimarcato anche l’attività di insegnamento biomedico svolta presso il Liceo Scientifico Pacinotti, orientato a far conoscere la professione medica ai giovani, per una scelta universitaria più consapevole. Ha inoltre ricordato l’annuncio del cronoprogramma per la realizzazione del nuovo ospedale del Felettino, affermando che “cominciamo finalmente a vedere la luce in fondo al tunnel”, una notizia che lascia ben sperare per il futuro sanitario della provincia.

“Ringraziamo – ha osservato Barbagallo - l’attuale assessore regionale alla sanità Massimo Nicolò che, proseguendo l ‘iter già intrapreso dal suo predecessore, è risuscito ad imprimere un impulso decisivo per l’avvio della costruzione del nuovo ospedale, ringraziamo anche il direttore generale della nostra Asl Paolo Cavagnaro che già dal suo insediamento ha sempre tenuto alta la concentrazione per il realizzo del nuovo nosocomio".