Grosseto, una giornata di prevenzione: mammografie ed ecografie gratuite

Grosseto, 6 maggio 2025 – Il centro cittadino si tinge di rosa per un’importante iniziativa di prevenzione: giovedì 8 maggio dalle 9.30, in piazza Dante, arrivano le cliniche mobili del progetto ’Salute in Comune’ che offriranno mammografie ed ecografie gratuite alle donne residenti, di età compresa tra i 18 e i 44 anni, che si sono prenotate. L’iniziativa rientra nella seconda edizione della ’Settimana della Salute’ ed è patrocinata dal Comune di Grosseto. Il progetto ha preso il via nel luglio 2023 con l’obiettivo di sensibilizzare le donne giovani, solitamente escluse dai programmi di screening nazionali, sull’importanza della prevenzione senologica.

Durante la giornata, le donne potranno accedere gratuitamente a esami senologici di primo e secondo livello grazie alla presenza di personale sanitario qualificato e strumentazione mobile di ultima generazione.

’Salute in Comune’ nasce dal sostegno diretto delle attività produttive locali che hanno finanziato l’iniziativa per favorire l’accesso alla prevenzione delle donne in età giovane. La campagna è affiancata da una forte comunicazione locale che include l’invio di messaggi informativi tramite sms e email, ma anche una presenza visibile con mezzi mobili e presidi nelle piazze.

A supportare l’iniziativa ci sono anche il Comitato Progetti Sociali Ets e il Comitato Giovani, realtà del territorio impegnate nel promuovere stili di vita sani e attività socialmente utili. La giornata di giovedì rappresenta quindi non solo un’occasione per controlli medici gratuiti, ma anche un momento di informazione, sensibilizzazione e vicinanza alle cittadine.