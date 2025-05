Il piano del verde pubblico. Pini a rischio da abbattere: "Ma saranno sostituiti"

Prosegue l’impegno per una città più verde e sicura. L’Amministrazione comunale ha avviato una serie di interventi di manutenzione straordinaria sul verde pubblico che prevede l’abbattimento di alberi pericolosi e la messa a dimora di nuove piante con l’obiettivo di garantire la rigenerazione degli spazi urbani nel rispetto dei criteri della sostenibilità ambientale. Allo stesso tempo, attraverso un’ordinanza, l’amministrazione comunale ha disposto l’abbattimento e sostituzione di alcuni alberi che si trovano in punti chiave della citta che sono stati individuati "in seguito – spiegano dal Comune – di approfondite relazioni tecniche eseguite dall’agronomo forestale Stefano Mengoli".

"Nel dettaglio, le indagini hanno evidenziato problemi di stabilità – spiegano il sindaco Matteo Buoncristiani e il vicesindaco e assessore al Verde pubblico e all’Ambiente Danilo Baietti – sollevamento delle radici, deformazione delle pavimentazioni e altre condizioni strutturali critiche che rappresentano un rischio per la sicurezza pubblica".

Complessivamente l’intervento dovrebbe portare all’abbattimento di 19 pini domestici, la potatura e il monitoraggio di un pino inclinato in piazza 1 Maggio, la piantumazione di cinque olivi nel parco di via Togliatti e la sostituzione degli alberi abbattuti con nuovi esemplari di latifoglie caducifoglie o sempreverdi. Inoltre, l’ordinanza stabilisce anche che i Carabinieri della biodiversità "collaboreranno con l’amministrazione per garantire la gestione sostenibile e la forestazione della pineta di Ponente".

In totale, tra gli interventi già avviati e quelli stabiliti dall’ordinanza, saranno sistemati in città una quarantina di alberi, incrementando così di alcune decine il numero di piante presenti in città. "Andiamo quindi a rimuovere delle piante per questioni di sicurezza – concludono il sindaco e vicesindaco – proponendo però un intervento di riforestazione che riporta nettamente il segno più a favore della città in termini di numero di alberi, sempre guardando a un futuro attento all’ambiente, come abbiamo già dimostrato in questi mesi di lavoro, in cui sono stati investiti settantamila euro per la cura di pinete, parchi cittadini e giardini delle scuole".

Gabriele Pasquini