Tari, bollette posticipate. La minoranza insorge: "Una scelta sbagliata"

La giunta comunale annuncia il posticipo dell’invio delle bollette Tari e la minoranza sostiene che è un errore. Il vicesindaco Danilo Baietti (nella foto), durante l’ultimo consiglio comunale, ha annunciato che le bollette Tari non saranno inviate fino a luglio (posticipando tutte le scadenze successive fino a dicembre), sostenendo che entro quella data saranno più chiari i termini di applicazione del bonus statale Tari che prevede una riduzione del 25% della spesa per i nuclei familiari con Isee inferiore a 9.530 euro (che sale a 20.000 per le famiglie con almeno quattro figli), ma i consiglieri di opposizione insorgono definendola "la strada peggiore per cittadini e casse comunali".

"Spostare le scadenze – dicono – è una scelta irresponsabile perché va a scardinare quella che è diventata una consuetudine e soprattutto va a minare anche quegli equilibri di bilancio che erano garantiti da quelle scadenze che consentivano di incassare le somme destinate al pagamento del servizio al gestore senza dover ricorrere ad anticipazioni di cassa. Solo un mese fa la giunta aveva approvato le tariffe Tari confermando le scadenze di maggio e novembre. Viene allora da chiedersi se giunta e maggioranza consiliare si parlino".