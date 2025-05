’Comportamenti problema’, come affrontarli

Un webinar informativo gratuito sui ’comportamenti problema’ e sulle strategie d’intervento. E’ questo l’evento organizzato per domani (inizio alle 20) dall’Istituto Comprensivo 4 rivolto a tutta la comunità educativa. L’iniziativa, presa in collaborazione con il gruppo Data Driven Aba, rientra nel programma della formazione di qualità, accessibile a tutti. La partecipazione all’evento è aperta a tutti e gratuita (con iscrizione al link: https://datadrivenaba.com/it/webinars/) e si inserisce "in un percorso di aggiornamento continuo – si spiega – che la scuola porta avanti con convinzione, nella consapevolezza che la crescita professionale di docenti ed educatori rappresenta un investimento concreto per il benessere e il futuro degli alunni. La nostra scuola si apre a diffondere un’occasione preziosa per informarsi e scegliere ogni giorno di formarsi, al fine di puntare nuovamente ad ambienti di apprendimento che possano essere realmente efficaci, a partire da temi trattati sulla base delle evidenze scientifiche. Sentendo ancora più forte la necessità di cambiamento, in un territorio in continua trasformazione, verranno attivati, dalle Funzioni Strumentali, per i docenti del Comprensivo, incontri mirati a riflettere, confrontarsi e condividere su quanto detto durante l’evento".