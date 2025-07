Manciano, scontro tra due auto nella notte: quattro feriti

Grosseto, 13 luglio 2025 – Un incidente stradale è avvenuto nella notte a Manciano. Il bilancio è di quattro persone ferite trasportate in ospedale. Era da poco passata la mezzanotte quando è stato attivato il 118 dell’Asl Toscana sud est. L’incidente, che ha coinvolto due auto, è avvenuto sulla strada provinciale 74. Sul posto sono giunte le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per risalire alle esatte dinamiche dell’incidente. Sono giunte anche squadre dei Vigili del fuoco, un’ambulanza infermieristica della Misericordia di Manciano, le ambulanze Blsd (Basic Life Support Defibrillatio) della Croce Rossa di Pitigliano e della Misericordia di Albinia. Nello scontro che ha coinvolto i due mezzi, due persone sono state prese in carico dai sanitari e trasportate al pronto soccorso di Orbetello. Mentre altre due persone che erano a bordo dei mezzi, entrambi uomini di 55 e di 19 anni, dopo le prime cure sul posto, sono state trasportate in codice giallo al pronto soccorso di Grosseto.

Maurizio Costanzo