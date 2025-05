La Settimana della salute: ‘richiamo’ della prevenzione, in piazza hanno risposto in mille

Grosseto, 21 maggio 2025 – Tutti per uno, tutti insieme per la salute. Quei colori hanno formato un arcobaleno di salute sceso in piazza con le associazoni. Arriva il resoconto della ’Settimana della salute’, promossa da Comune e Coeso. Ha centrato l’obiettivo: in tantissimi hanno colto l’occasione di effettuare screening gratuiti messi a disposizione da Croce rossa italiana Comitato di Grosseto, Anpas Humanitas Grosseto e Confraternita di Misericordia di Grosseto in collaborazione con la Lilt. In totale si parla di circa 1000 intervenuti. Hanno usufruito dei servizi della Cri 302 persone, con il risultato che in base al test di rilevanza del rischio di diabete circa il 10% degli utenti è stato indirizzato al medico di famiglia per un’ipotizzabile predisposizione di rischio entro 10 anni, mentre lo screening carotideo ha individuato per il 30% degli utenti lesioni vascolari leggere alle pareti delle carotidi.

Per Anpas Humanitas su 148 visite sono stati orientati a successivi controlli 6 bambini dopo valutazioni logopediche e di lettoscrittura, 2 persone in ambito cardiologico, 6 donne in ambito senologico, 9 pazienti è stato consigliato un percorso specifico per ridurre tensioni, dolori e linfodrenaggi per ridurre edemi linfatici.

Per quanto riguarda Confraternita di Misericordia di Grosseto e Lilt, su 335 prestazioni sono 11 le persone indirizzate a ulteriori approfondimenti diagnostici.

«I numeri parlano chiaro – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il presidente del Consiglio comunale, Fausto Turbanti –. In alcuni casi è stato possibile rilevare precocemente condizioni potenzialmente gravi».

«Voglio ringraziare tutti i volontari – afferma la presidente Cri Stefania Ricci –, perché una manifestazione di questo tipo riesce solo se si mettono insieme tutte le disponibilità. Vorrei il prossimo anno incrementare la diffusione dell’attività di Ippoterapia con circa 60 utenti che entrano a contatto con i cavalli. Un progetto unico e lo abbiamo proprio qui a Grosseto».

«In quella settimana ho notato un unico colore delle associazioni – dice il governatore della Misericordia, Edoardo Boggi – perché il nostro obiettivo era comune: difendere la salute. Dobbiamo portare più specialisti il prossimo anno collaborando ancor di più. Spendere tempo per la prevenzione è un risparmio anche per la società. Il volontariato aiuta il prossimo, un aspetto che ci rende più leggeri». «Per alcuni sono stati consigliati ulteriori controlli – spiega il direttore di Anpas, Alessio Buccella –. E’ stata suggerita anche una modifica rispetto ad abitudini sbagliate e dannose e sono stati illustrati i modi per affrontare e superare queste situazioni». «I volontari sono i veri angeli della prevenzione – dice Renzo Giannoni, presidente della Lilt – e la prevenzione va fatta proprio quando stiamo bene».