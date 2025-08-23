Un caso di Dengue: l’uomo rientrato dall’India

Caso di Dengue a Prato. Lo rende noto l’Asl Toscana Centro che fa sapere che si tratta di un uomo, un italiano che ha meno di quarant’anni, rientrato da un viaggio in India il 15 agosto. L’uomo attualmente è ricoverato nel reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale di Prato e le sue condizioni non destano preoccupazione. È stata immediatamente effettuata l’inchiesta epidemiologica da parte del dipartimento di prevenzione dell’Asl per ricostruire gli spostamenti del paziente. L’uomo ha soggiornato esclusivamente in due abitazioni private e non ha segnalato altri luoghi di permanenza. L’Asl in collaborazione con il Comune di Prato ha predisposto un intervento di disinfestazione nelle aree circostanti alle due abitazioni: è stata fatta ieri attorno alle ore 19 nell’area compresa tra via Ghisleri, via delle Colombaie, via Longobarda, via Verzoni, via Argine del Fosso e la pista ciclabile Alfredo Binda nel tratto di Iolo. La dengue è una malattia virale, tipicamente da importazione, non endemica in Italia. La Regione Toscana ha messo a disposizione un vaccino per i cittadini che accedono ai centri di medicina dei viaggi. La dengue, detta anche "febbre spacca-ossa" a causa degli intensi dolori muscolo-scheletrici, è una malattia virale, tipicamente da importazione, non endemica nel nostro Paese, che può dare origine a casi autoctoni grazie alla diffusione di uno dei vettori (Aedes albopictus - zanzara tigre). Non esiste un trattamento specifico per la dengue, e nella maggior parte dei casi le persone guariscono completamente in due settimane.