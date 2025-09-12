Più lavoro, più guadagno

Maurizio Sacconi
Più lavoro, più guadagno
Prato
CronacaTorna l’Assedio alla Villa. Il programma della festa
12 set 2025
MARIA SERENA QUERCIOLI
Cronaca
Torna l'Assedio alla Villa. Il programma della festa

Si svolgerà dal 19 al 21 settembre. Stand degli antichi mestieri, spettacoli itineranti ed enogastronomia. E la Visitazione del Pontormo da ammirare .

La presentazione dell’Assedio alla Villa, arrivato alla quarantesima edizione

Quaranta edizioni dell’assedio a Poggio a Caiano. Ieri in sala consiliare è stata presentata la festa che si svolgerà dal 19 al 21 settembre. L’ Assedio alla villa riporta Poggio nel 1565, ai tempi del matrimonio tra Francesco I de’ Medici e Giovanna d’Austria. "Si tratta di un momento culturale importante – ha detto Sandra Tucci, storica dell’arte, in rappresentanza della dirigente delle Ville e residenze monumentali fiorentine architetto Federica Bergamini – e il termine "assedio" non deve essere inteso come evento bellicoso bensì come un momento di incontro e di piacevolezza. Una tre giorni che va a valorizzare il grande patrimonio culturale della villa medicea che è entrata a fare parte del Museo delle Ville e residenze monumentali fiorentine".

Anche quest’anno i visitatori potranno vedere la Visitazione del Pontormo collocata in villa. Il programma è stato presentato dal sindaco Riccardo Palandri, dall’assessore Piero Baroncelli e da Renzo Breschi, presidente della Pro Loco. Nei tre giorni di festa, dalle 19 lungo le vie del centro, stand degli antichi mestieri, il mercato artigianale, enogastronomia, spettacoli itineranti e sbandieratori. La prima sera, alle 21, partenza del corteo degli sposi dalle scuderie medicee con gli amministratori di Poggio, i Comuni, le autorità oltre al Gruppo storico poggese. Aprirà il corteo la filarmonica "Giuseppe Verdi".

Nel giardino della villa ogni sera sono previsti concerti a cura della Scuola di musica ‘L’Ottava Nota’. Sabato 20 la festa partirà alle 17 e domenica 21 alle 15,30 e terminerà con lo spettacolo pirotecnico dalla villa medicea. I biglietti hanno un costo di 5 euro per serata, l’abbonamento per tre serate costa 10 euro. "Una scelta fortemente voluta – commenta Renzo Breschi – quella di abbassare il costo del biglietto: dai 7 euro del 2024 abbiamo portato l’ingresso a 5 euro". La prevendita abbonamenti è iniziata ieri e andrà avanti fino al 19 nella sede della Pro Loco alle scuderie medicee ogni giorno dalle 9,30 alle 13 e dalle 14,30 alle 18. Domenica 14 l’orario è dalle 9,30 alle 13 e il 19 dalle 9,30 alle 16,30.

Per chi abita nel perimetro della festa l’ingresso è gratis, così come per i disabili e i loro accompagnatori e per i nati dopo il 2013 (compreso). Alle scuderie si potrà anche ammirare una mostra fotografica di Antonio Belli dal titolo "Chi c’era, com’era. Poggio a Caiano tra le due guerre 1920-1940", a ingresso libero. Inaugurazione il 16 alle 18.

TurismoSito Unesco