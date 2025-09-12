Materiale per la scuola. Raccolta solidale

Settembre, mese di spese scolastiche: contro il caro-libri e per l’impegno economico delle famiglie, anche quest’anno Unicoop Firenze offre il servizio di Prenota libro, per acquistare libri con sconto per i soci, del 15% sui libri delle scuole medie e superiori e del 5% sui libri universitari, con 500 punti premio per il primo ordine e ritiro dell’ordine in 47 punti vendita di tutte le province dove opera la cooperativa. Al servizio Prenota Libro si accede on line (www.coopfirenze.it).

Per sostenere le famiglie e favorire l’accessibilità della scuola, Unicoop Firenze e Fondazione Il Cuore si scioglie promuovono anche la raccolta scolastica che permetterà di donare a tanti studenti toscani un kit di materiali scolastici per affrontare il nuovo anno: domani, in oltre 90 punti vendita Unicoop Firenze, torna la raccolta di materiali per la scuola che soci e clienti potranno acquistare e che verrà donato a bambini e ragazzi toscani. "I soci e clienti che si recheranno nei punti vendita della cooperativa troveranno totem informativi sull’iniziativa e uno speciale allestimento che metterà in evidenza in apposite isole, i prodotti di utilizzo comune per la scuola – si legge in una nota – Nella giornata di domani, all’uscita dei punti vendita Unicoop Firenze, sarà presente un presidio delle sezioni soci Coop e dei volontari per raccogliere il materiale donato che verrà destinato ai ragazzi. Sarà possibile acquistare e donare quaderni e ricambi rinforzati, fogli protocollo, blocchi per gli appunti, penne, matite, lapis, album da disegno, evidenziatori e marcatori, gomme da cancellare, temperamatite, colla stick, squadre e righelli, goniometri".