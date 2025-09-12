Più lavoro, più guadagno

Maurizio Sacconi
Più lavoro, più guadagno
Prato
Cronaca"Città disorientata, rischio astensione alta"
12 set 2025
SILVIA BINI
Cronaca
"Città disorientata, rischio astensione alta"

“E’ fondata la previsione che alle elezioni regionali del 12 e 13 ottobre a Prato si registri il numero più basso di votanti della Toscana. La città è smarrita, disorientata, scossa da vicende che hanno minato la fiducia dei cittadini nella politica". Le parole di Tiziano Tempestini, direttore di Confcommercio Prato e Pistoia, aprono la seconda puntata di ’Battaglia Elettorale’, il podcast condotto da Paolo Ceccarelli e disponibile su Spotify.

L’episodio del podcast affronta il momento difficile che vive la seconda città della Toscana, a poche settimane dal voto. Una comunità stretta tra eredità industriali, convivenze complesse e una crisi identitaria che rischia di riflettersi sulla partecipazione elettorale.

"Attenzione – avverte il direttore di Confcommercio - accanto al disorientamento attuale la città resta un laboratorio di energie positive: associazioni di impresa, sindacati, terzo settore, realtà che nonostante tutto si rimboccano le maniche per garantire continuità e prospettive di sviluppo. Ma serve una nuova narrazione, che tenga conto della trasformazione del tessuto economico, che non è fatto più solo di tessile, ma è manifattura, commercio, servizi e turismo".

Tre le priorità per Prato, secondo Tempestini. "Rilanciare il centro storico come luogo di socialità e riconoscimento della comunità – spiega il direttore di Confcommercio – valorizzare il turismo, ancora troppo marginale rispetto alle potenzialità della città; ripensare il ruolo di Prato come città-laboratorio del lavoro e dell’innovazione, capace di attrarre investimenti e competenze".

