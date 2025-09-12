Più lavoro, più guadagno

Prato
12 set 2025
REDAZIONE PRATO
Violenta rissa alla Stazione. Il questore chiude il chiosco per 15 giorni

Il movimentato litigio con lancio di oggetti e cocci di bottiglia è avvenuto sabato scorso. Tre persone sono rimaste ferite e una è finita in ospedale .

Il questore Marco Basile ha fatto chiudere il chiosco per ragioni di ordine pubblico

Chiusura di quindici giorni per il chiosco in piazza Stazione a causa della rissa avvenuta il 6 settembre nei pressi dello stesso esercizio. A disporre la misura amministrativa è stato il questore Marco Basile. Un provvedimento "a garanzia dell’ordine e della sicurezza pubblica - spiega la polizia in una nota - che ha la finalità di impedire, attraverso la chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale. La misura interdittiva, sebbene temporanea, ha la funzione di produrre un effetto dissuasivo sul ripetersi di determinate situazioni che possono mettere in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica".

Lo scorso sabato la polizia è intervenuta dopo la segnalazione di una rissa con il coinvolgimento di alcuni cittadini extracomunitari: in particolare ci sarebbe stata una discussione mentre il gruppo era seduto ai tavoli del locale a consumare bevande, con lancio di sedie e cocci di bottiglie, prima dell’immediato intervento delle volanti. In tre, tutti uomini di origine magrebina, noti alle forze dell’ordine, sono rimasti feriti e uno di loro è stato anche ricoverato.

Nei confronti delle persone coinvolte nella rissa sono stati adottati, a cura della divisione, provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbane ovvero misure di prevenzione personale che vietano di accedere in determinate zone della città per tutelarne la sicurezza ed il decoro urbano.

