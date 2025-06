"Tessuti Umani", la mostra. Il tessile in bianco e nero

Inaugurata ieri alla Galleria 93 in Piazza Santa Maria in Castello 7, la prima mostra personale della fotografa Alice Benvenuti (foto). Una figlia d’arte che in questo progetto ha voluto incrociare la doppia eredità lasciatale dai genitori: il fascino della fotografia dal padre e il legame con il mondo tessile dalla madre. Un incrocio di "trama e ordito" che ha dato vita alla mostra Tessuti Umani, un’esplorazione del tessuto umano della città raccontata con scatti in bianco e nero.

Un lavoro che prende forma nel tempo, la cui idea si concretizza durante un viaggio in Cina con la madre: "Lì ho avuto l’ispirazione di fotografare la cultura cinese - racconta Alice Benvenuti - quando sono tornata ho deciso di creare questo progetto fotografico su via Pistoiese e le zone della città più popolate dalla comunità cinese. È una fotografia street, scene di vita quotidiana che raccontano come viene vissuta la cultura cinese a Prato".

Nella mostra anche immagini che raccontano la tradizione tessile pratese. "Sono stata in alcune rifinizioni e confezioni - continua la fotografa - ho parlato con i lavoratori e fotografato dettagli e scorci della vita in fabbrica. Volevo creare un riassunto su Prato ed il suo tessile". Un progetto che intreccia fotografia, tessuto, memoria e identità con ritratti che restituiscono profondità ai volti e storie spesso considerate invisibili.

La mostra, curata da Cinzia Lascialfari, Costanza Mirto e Gaia Bartolini, è visitabile fino al 29 giugno il giovedì e venerdì dalle 16,30 alle 19,30, il sabato dalle 10,30 alle 13 e dalle 16,30 alle 19,30 o su appuntamento scrivendo a [email protected]

Martina Marotta