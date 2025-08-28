Sussidiarietà contro sussidi

Maurizio Sacconi
Sussidiarietà contro sussidi
Cronaca
Un rilevatore di fulmini per prevenire i temporali. Sul Montalbano arriva un'altra stazione meteo
28 ago 2025
28 ago 2025
REDAZIONE PRATO
Un rilevatore di fulmini per prevenire i temporali. Sul Montalbano arriva un’altra stazione meteo

Oltre ai dati su pioggia e intensità del vento, la nuova stazione è in grado di capire dove sono i fulmini e a quale velocità si stanno avvicinando

Comeana (Prato), 28 agosto 2025 – La stazione meteo, perchè di questo si tratta, si va ad aggiungere alle altre sparse su tutto il territorio del Montalbano. Ma con una particolarità. Quella installata nella zona di Carmignano è la prima nella zona ad avere un rilevatore di fulmini, cioè uno strumento in grado di capire dove sono, quanti sono e, soprattutto, a quale velocità si stanno muovendo.

E’ un dettaglio importante perché consente agli esperti di prevedere con maggior precisione l’arrivo dei temporali, aspetto non da poco in un periodo in cui le allerte meteo fioccano una dietro l’altra. La nuova stazione è stata installata di recente grazie al lavoro del meteorologo Gordon Baldacci e, come accennato, si aggiunge alle altre che si trovano sul Montalbano.  E’ omologata alle norme del WMO ed ha un termometro, l’anemetro e il pluviometro.

E’ quindi capace, con precisione, di rilevare temperatura, intensità e direzione del vento e la quantità di pioggia che cade. Uno strumento importante non soltanto perchè consente a tutti di controllare i dati, ma anche e soprattutto per arricchire i modelli matematici che vengono elaborati in zona. E che restituiscono previsioni meteo molto più accurate. 

