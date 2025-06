Quella telefonata di 40 minuti vicino al residence: Denisa, la notte tragica e il ruolo del killer

Prato, 14 giugno 2025 – Killer solitario o sicario per conto di un’organizzazione? La figura di Vasile Frumuzache, 32enne guardia giurata, reo confesso per gli omicidi delle escort romene Ana Maria Andrei, 27 anni, e Denisa Maria Adas, 30 anni, continua a essere sotto la lente della procura di Prato, titolare del fascicolo sull’uomo di origini rumene ma da molti anni in Italia, prima in Sicilia e poi appunto in Toscana, dove ha una moglie e due figli. L’ipotesi che continua a stare sullo sfondo di tutta l’inchiesta è che il 32enne non abbia agito da solo almeno per l’omicidio di Denisa, che era residente a Roma, trovata morta alcuni giorni dopo la sua scomparsa da un residence di Prato. Città in cui si trovava per incontri con alcuni uomini nell’ambito della sua professione di escort.