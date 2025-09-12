Più lavoro, più guadagno

Maurizio Sacconi
Più lavoro, più guadagno
Prato
12 set 2025
12 set 2025
MARIA SERENA QUERCIOLI
Cronaca
Rifiuti abbandonati in strada. Spunta installazione di protesta

In via Montefortini, che spesso diventa discarica a cielo aperto, sono comparsi messaggi contro gli incivili, "Non vi fate schifo?". .

Le campagne e le strade del Montalbano stanno diventando le nuove discariche: continua l’abbandono di sacchi neri e nelle zone artigianali, davanti alle fabbriche ci sono discariche. A questo si aggiunge, lungo le strade provinciali e di campagna il lancio della spazzatura domestica. Una di queste strade è via Montefortini che collega Comeana a Signa. Mercoledì qualcuno, forse esasperato dal vedere ogni giorno questo scempio, ha realizzato una sorta di ‘installazione artistica’: sono stati raccolti rifiuti di vario tipi e posizionati a bordo strada, davanti ai campi che portano alla storica fattoria di Calavria, e su un lenzuolo appeso a quella che forse era l’impalcatura di un letto o di un dondolo, ormai arrugginita, è stato scritto in rosso: "Gettare rifiuti in strada: non vi fate schifo?". In terra, davanti a ogni rifiuto hanno posato i cartelli scrivendo: rifiuti indifferenziati, carta, pacchetti di sigarette, vetro, plastica e lattine. Impossibile non vedere percorrendo la cosiddetta "strada dei pendolari" per Firenze e Signa e impossibile non riflettere.

La strada corre per circa 2 km passando davanti a villa Castelletti e arriva a Sant’Angelo a Lecore o a Signa centro. Ai bordi, qua e là, sacchetti di spazzatura e altro, un materassino c’è stato per settimane in agosto. Sul versante di Signa, all’incrocio di via del Ponte alle Palle prima si appostava la pattuglia della polizia municipale ma è difficile cogliere sul fatto chi getta in strada i rifiuti. Per la spazzatura domestica si tratta di utenze non iscritte alla Taric, per i sacchi neri la questione riguarda le aziende fantasma ma anche quelle iscritte che dovrebbero usare lo smaltimento speciale e quindi pagare un servizio e rendicontarlo.

Il sistema della raccolta "porta a porta" con la Taric deve ancora essere perfezionato: lunedì, ad esempio, è saltata la raccolta dell’organico in via Quinto Martini a Seano così come in via Pucci e Verdini a Carmignano. Nel bosco intorno a via Granaio c’è una discarica di sacchi neri e una situazione di grande degrado è sempre quella in via Guido Rossa, la zona artigianale di Comeana, dove verranno installate le telecamere. Il problema è l’esposizione continua dei rifiuti da parte delle ditte (cinesi), indipendentemente dal giorno di raccolta di Alia che genera ulteriori abbandoni. Stesso scenario in via Copernico, zona artigianale di Seano e via don Milani.

M. Serena Quercioli

AmbienteRifiuti